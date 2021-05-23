Женская сборная России по плаванию стала второй в комбинированной эстафете на ЧЕ

Российские пловчихи Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Арина Суркова завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете на дистанции 4 х 100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

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