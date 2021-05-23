Женская сборная России по плаванию стала второй в комбинированной эстафете на ЧЕ

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Российские пловчихи Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Арина Суркова завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете на дистанции 4 х 100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Женская сборная России по плаванию стала второй в комбинированной эстафете на ЧЕ
  • © РИА Новости / Джорджио Пероттино

Россияне финишировали за 3 минуты 56,25 секунды.

Победу одержали британки (3:54,01), а тройку лучших замкнула команда Италии (3:56,30).

Ранее сообщалось, что Анна Егорова стала серебряным призёром ЧЕ в плавании на 400 м вольным стилем.

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