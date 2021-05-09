«Месть» экс-подопечных Гончаренко: голы Эджуке и Чалова помогли ЦСКА победить «Краснодар» в матче 29-го тура РПЛ

ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ обыграл «Краснодар», который возглавляет бывший главный тренер команды Виктор Гончаренко, и сохранил шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона. Победа стала первой для москвичей почти за месяц. Причём на 26-й минуте южане открыли счёт, воспользовавшись ошибкой Наира Тикнязина. Однако армейцы быстро отыгрались благодаря точному удару Чидеры Эджуке. А после перерыва три очка им принесли Фёдор Чалов и Марио Фернандес.

Гончаренко против бывшей команды

Последние матчи сложились для ЦСКА крайне неудачно. Армейцы не только взяли всего один балл в трёх встречах РПЛ, но и вылетели из Кубка России, в полуфинале крупно уступив «Локомотиву». В результате домашняя игра 29-го тура с «Краснодаром» фактически превратилась для них в судьбоносную. Победы «Сочи» и «Рубина» не оставили москвичам другого выбора, кроме как набирать три очка. В противном случае они теряли последние шансы на попадание в еврокубки.

Южане лишились их давно, но для главного тренера команды Виктора Гончаренко этот матч был особенным, ведь он четыре с лишним года возглавлял ЦСКА. В марте белорус всё же ушёл в отставку, но без работы оставался недолго и уже в начале апреля подписал контракт с «Краснодаром». Под руководством специалиста коллектив потерпел поражения от «Арсенала» и «Сочи», разошёлся миром с «Зенитом» и обыграл «Рубин».

Мало того, спустя некоторое время штаб Гончаренко пополнил Василий Березуцкий, который суммарно в роли футболиста и тренера отдал ЦСКА почти 20 лет. А вот его брат Алексей остался в столичной команде, чтобы помогать Ивице Оличу. Теперь их ждала достаточно принципиальная встреча на «ВЭБ Арене».

При этом армейцы подошли к важнейшему противостоянию с целым рядом потерь. Помимо Хёрдура Магнуссона, Кирилла Набабкина и Бактийора Зайнутдинова хозяевам не мог помочь Никола Влашич. Повреждение колена хорвата, полученное в матче предыдущего тура с «Уфой», оказалось не настолько серьёзным, но в заявку он всё равно не попал.

Вместо него тренерский штаб бросил в бой восстановившегося от травмы Константина Кучаева. А на острие атаки расположился не Хосе Саломон Рондон, а Фёдор Чалов, на прошлой неделе прервавший затяжную безголевую серию. А вот потери гостей оказались минимальны. Гончаренко не мог рассчитывать разве что на давно травмированного Кристиана Рамиреса. Также не принял участие в игре Реми Кабелла, хотя его удаление в матче с «Сочи» и было признано ошибочным.

Ставка «Краснодара» на активное начало

Гончаренко сделал ставку на активное начало, и «Краснодар» на первых минутах буквально вынудил соперника панически отбиваться. Гости высоко прессинговали хозяев и не позволяли им хотя бы вынести мяч за пределы поля. Только чудом он не оказался в сетке ворот Игоря Акинфеева. Апофеозом данного отрезка стало попадание снаряда в штангу после подачи углового. Причём удар по собственным воротам нанёс Игорь Дивеев.

Постепенно ЦСКА удалось прийти в себя и успокоить игру. Красно-синие завладели инициативой и попытались найти свободные зоны в обороне оппонента. Однако это у команды получалось не очень хорошо. Всякий раз ей не хватало последнего паса. Практически незаметен был Чалов, который редко встречался с мячом в штрафной. На удивление инертен оказался правый фланг Марио Фернандеса и Кучаева. Зато на противоположном традиционно активен был Чидера Эджуке.

В свою очередь, южане пользовались слабой игрой нигерийца в разрушении и неопытностью Наира Тикнизяна и пытались давить именно на эту зону. В конце концов, данная тактика полностью себя оправдала. В середине первого тайма молодой защитник под прессингом отдал неудачную передачу на Ивана Облякова, которую перехватил Кристоффер Олссон. Далее гости разыграли атаку как по нотам. Алексей Ионов из правого угла штрафной покатил мяч на Маркуса Берг, тот переложил снаряд под другую ногу и выкатил его под удар Виктору Классону.

Однако вёл в счёте «Краснодар» недолго. Спустя всего шесть минут ЦСКА отыгрался и продемонстрировал, что оборону соперника тоже сложно назвать идеальной. Алан Дзагоев с левого фланга выполнил передачу в штрафную на Облякова, которому спокойно позволили развернуться и покатить мяч на никем неприкрытого Эджуке. Чидера же вместо того, чтобы нанести удар в касание, на паузе убрал Кайо Панталеана и отправил снаряд в дальний угол. Для нигерийца данный гол стал четвёртым в текущем сезоне РПЛ и вторым после прихода Олича.

Преимущество ЦСКА во втором тайме

А вот второй тайм «Краснодар» на удивление полностью провалил. В перерыве Гончаренко заменил Смольникова, который не справлялся с Эджуке на правом фланге обороны, на Дмитрия Стоцкого. Однако куда действеннее оказалась рокировка Олича. На 53-й минуте он бросил в бой Рондона вместо инертного Кучаева и перешёл на игру в два форварда.

И это решение моментально принесло свои плоды. Впрочем, за гол болельщики москвичей должны в первую очередь поблагодарить Юрия Газинского. Полузащитник сборной России в центре поля неудачно обработал передачу партнёра и фактически подарил мяч Эджуке. Чидера продвинул его вперёд и выполнил разрезающий пас на ход в штрафную свежему Рондону. Александр Мартынович в подкате, казалось, сумел остановить венесуэльца, но тот всё же прокинул снаряд мимо Матвея Сафонова и выполнил прострел на пустые ворота Чалову. Фёдор же отметился голом во второй встрече подряд.

Пропустив, «Краснодар» откровенно поплыл и начал пропускать одну опасную атаку за другой. На 60-й минуте двойной сейв совершил Сафонов. Сначала он справился с выстрелом Эджуке из-за пределов штрафной, а потом ногой парировал добивание от Тикнизяна. Тут же мяч попал в район предплечья Вандерсону, но судья Виталий Мешков пенальти назначать не стал.

ЦСКА справился и без него. Хозяева поставили точку после красивого розыгрыша углового. И вновь в результативной комбинации принял участие Рондон. Он головой сбросил мяч на Виктора Васина, который также головой выполнил идеальную передачу на ход Фернандесу. А натурализованный бразилец из пределов вратарской отправил мяч в сетку.

После этого встречу можно было заканчивать. Гончаренко продолжал по инерции делать замены и даже перешёл на другую схему, но это не помогло. Скорее армейцы могли довести дело до разгрома. Незадолго до финального свистка Эджуке ворвался в штрафную, по пути обыграв двоих оппонентов, и лишь немного не попал в дальний угол.

Таким образом, подопечные Олича одержали первую победу почти за месяц и сохранили шансы на попадание в еврокубки. В свою очередь, «Краснодар» под руководством экс-наставника красно-синих потерпел третье поражение и остался на 11-м месте.