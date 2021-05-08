Газизов: для «Уфы» дорогого стоит ничья с «Зенитом»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хотелось, конечно, большего. Но «Зенит» приехал основным составом. Все, кроме Дзюбы, вышли, были заряженные. Это безоговорочный чемпион последних трёх лет. Было сложно, мы пытались. Беленов — красавец, вытащил пенальти. Ребята — молодцы, все выкладывались. Были моменты, могли сыграть на победу, но очко заслужили желанием и самоотдачей. Ничья с чемпионом дорогого стоит», — цитирует Газизова «Чемпионат».

При этом функционер отметил, что он и не рассчитывал, что «Зенит» выпустит резервный состав на эту игру. По его словам, ему приятно, что в решающем матче всё будет зависеть от самой «Уфы».

«Ждём всех болельщиков на самую важную игру года. Сегодня хочу их поблагодарить за сегодняшний матч, девять тысяч пришло. Они помогли нам добиться результата сегодня», — добавил Газизов.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Зенит» не забили друг другу в матче 29-го тура РПЛ.