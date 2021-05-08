Голы Чалова и Фернандеса помогли ЦСКА одолеть «Краснодар» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу хозяев — 3:1.
Гости вышли вперёд на 26-й минуте благодаря голу Виктора Классона. Армейцы ответили голами Чидеры Эджуке (32'), Фёдора Чалова (56') и Марио Фернандеса (69').
ЦСКА набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Динамо» лишилось шансов на попадание в еврокубки.