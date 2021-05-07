ЭКС РФС признала ошибки судей в матчах ЦСКА — «Уфа» и «Краснодар» — «Сочи»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц рассказал об итогах заседания комиссии, рассмотревшей работу арбитров в матчах 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Уфа» и «Краснодар» — «Сочи».
ЭКС РФС признала ошибки судей в матчах ЦСКА — «Уфа» и «Краснодар» — «Сочи»
  • РИА Новости

«Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую жёлтую карточку Реми Кабелле на 78-й минуте матча «Краснодар» — «Сочи», а Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте. Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

В матчах, прошедших 1 мая, ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью (1:1) в Москве, а «Краснодар» на своём поле проиграл «Сочи» со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил арбитра Васильева за ошибку в матче «Ротор» — «Ахмат».

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