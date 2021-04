Танцы до утра, фейерверки и грядущее переименование улицы: как Омск отмечал триумф «Авангарда» в Кубке Гагарина

После окончания шестого матча финальной серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА на центральные улицы Омска вышли тысячи болельщиков, которые до самого утра с песнями и танцами отмечали первую в истории победу своей команды в Кубке Гагарина. В четверг, 29 апреля, хоккеисты и тренерский штаб прилетели в город из Москвы, чтобы вместе с фанатами отпраздновать триумф возле строящегося нового стадиона команды. А губернатор региона Александр Бурков пообещал переименовать одну из улиц в честь коллектива. Как в Омске встретили успех «ястребов» — в материале RT.

Об исторической победе «Авангарда» в Кубке Гагарина в Омске словно знали заранее. Во время шестой игры финальной серии с ЦСКА практически все пабы в городе были забиты до отказа, несмотря на то что встреча началась поздно вечером по местному времени. Не смущала болельщиков даже история девятилетней давности, когда «ястребы» вели в решающей серии с «Динамо» — 3:1, но умудрились потерпеть три поражения подряд и буквально отдали трофей сопернику.

Омские любители хоккея верили, что на этот раз подобное точно не повторится, и оказались правы. Подопечные Боба Хартли одержали победу с минимальным счётом и впервые стали лучшей командой КХЛ. Чемпионат России же коллектив в последний раз выигрывал в далёком 2004-м. С тех пор выросло целое поколение, которое даже не видело того триумфа.

С финальной сиреной горожане высыпали на улицы, хотя она прозвучала уже после полуночи по местному времени. Для многих это была одна из немногих возможностей почувствовать сопричастность к успеху своих любимцев, ведь «Авангард» с 2018-го вынужденно проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Центральные магистрали Омска — проспект Карла Маркса и улица Ленина — достаточно быстро стали заполняться счастливыми любителями хоккея. Сначала они прогуливались по тротуарам, но затем перегородили проезжую часть. Водители не выказывали недовольства по данному поводу, а лишь одобрительно гудели.

Больше видео из ночного ликующего Омска! Потому что ваша поддержка — наша движущая сила 🦅 pic.twitter.com/tPEboSBEBQ — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 29, 2021

Многие люди надели форму «ястребов» и вышли с флагами «Авангарда» в руках, также было замечено немало российских триколоров. Это неудивительно, ведь хоккейная команда здесь — даже не городское, а национальное достояние, тем более что теперь она официально стала лучшей в стране. На одной из болельщиц оказался свитер Алексея Черепанова. Память воспитанника клуба, скончавшегося во время матча КХЛ с «Витязем» 13 лет назад, в Омске чтут до сих пор. Если бы не трагедия, он вполне мог бы стать одним из тех, кто в среду, 28 апреля, поднял над головой Кубок Гагарина.

Улица Ленина ближе к двум часам ночи, по сути, превратилась в пешеходную. В центре собиралось всё больше народа, и никого не волновало, что утром нужно вставать на работу. Через некоторое время к импровизированной фан-зоне подъехал экипаж ДПС, потребовавший освободить проезжую часть, но, похоже, стражи правопорядка и сами понимали, что сделать это просто нереально.

Этот город заслужил чемпионство 🔥 pic.twitter.com/3KDRU5U3XF — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Над Омском до самого утра играла громкая музыка, в том числе старый гимн «Авангарда» со словами: «О, этот миг, этот звёздный час, знаем мы, что судьба за нас. Выходи и за Омск болей. Да здравствует хоккей!» Разумеется, регулярно звучала и вечная композиция We are the Champions британской рок-группы Queen. А на окраинах продолжали запускать победные фейерверки.

На следующий день праздник продолжился. В 18:00 по местному времени команда должна была прилететь из Москвы. За два часа до этого болельщики начали заполнять аэропорт имени Карбышева. На парковке выставили специальные рамки, через которые проходили прибывающие люди. Тут же находился оркестр, игравший уже новый гимн клуба в честь триумфаторов.

Прямо у трапа чемпионов встретил губернатор Омской области Александр Бурков. К слову, сразу после заключительного матча серии он пообещал переименовать одну из улиц города в честь «Авангарда».

«Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю «Авангард» за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждём команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал», — написал Бурков в Instagram.

В зале прилёта хоккеисты и члены тренерского штаба долгое время фотографировались с поклонниками и раздавали автографы. Любопытно, что Хартли умудрился сделать кадр на память уже на взлётно-посадочной полосе — с пилотом «Аэрофлота».

Омск, это для тебя! Мы дома! pic.twitter.com/qdIEspCKBk — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 29, 2021

Наконец, в 18:50 по местному времени автобус с надписью «Чемпионы» выехал из аэропорта к строительной площадке новой «Арены Омск», которая вскоре примет любимую команду города. Там болельщики получили возможность увидеть Кубок Гагарина и отметить успех вместе со своими любимцами. В результате на импровизированной площади собрались тысячи человек — настоящее море людей. А перед счастливым народом завоёванный трофей подняли два капитана — Алексей Емелин и Илья Ковальчук.

Но для хоккеистов «Авангарда» праздник на этом не закончился. Уже в пятницу, 30 апреля, они вновь сядут в самолёт и отправятся по направлению к столице, чтобы отметить победу со своими новыми подмосковными болельщиками у «Арены «Балашиха». Ведь за три года «ястребы» превратились в команду, у которой теперь есть сразу два дома.