Гол Толчинского, «сухарь» Грубеца и 39 заблокированных бросков: как «Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Гагарина

«Авангард» на своём льду одолел ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые в истории стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 1:0, а автором единственной шайбы стал лучший бомбардир омичей в плей-офф Сергей Толчинский. Встреча также запомнилась самоотверженной игрой хозяев, заблокировавших 39 бросков по своим воротам и великолепной игрой голкипера Шимона Грубеца.

В преддверии финала Кубка Гагарина вряд ли многие предполагали, что к шестому матчу серии в шаге от трофея будет находиться «Авангард», а не действующий чемпион — ЦСКА. Тем не менее феноменальный камбэк в четвёртой встрече и уверенная победа в пятой возвели подопечных Боба Хартли в статус фаворитов и открыли перед ними путь к золоту. Оставалось лишь сделать последний шаг и обыграть пребывающего в подавленном настроении конкурента на своём льду.

Не стоит сомневаться, что перед выездом в Балашиху серьёзное психологическое давление на себе ощущали все без исключения представители тренерского штаба и хоккеисты армейцев, но особенно непросто было Максиму Шалунову. Форвард не только заработал необязательное удаление в четвёртой встрече и покинул площадку, чем во многом предопределил её неудачный исход для ЦСКА, но и пропустил пятый матч из-за дисквалификации. Отсутствие лучшего снайпера и автора семи победных голов в плей-офф КХЛ серьёзно ограничило москвичей в атаке и привело к тому, что команда в третий раз по ходу розыгрыша Кубка Гагарина покинула лёд без заброшенных шайб. Ранее такое происходило лишь по ходу противостояния с «Локомотивом» в полуфинале Западной конференции.

«Здесь же по-разному можно смотреть на ситуацию. С одной стороны, он (Шалунов. — RT) лучший снайпер, с другой стороны, он проиграл ключевую игру. Теперь поставьте на чашу весов одно и другое, что перевешивает? История спорная… По крайней мере, на сегодняшний день это удаление стоило того, что серия перевернулась. А в отдалённой перспективе, возможно, оно стоило трофея», — отмечал бывший генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Леонид Вайсфельд.

В шестом матче Шалунов ожидаемо вернулся в состав и занял излюбленное место во втором звене — вместе с лучшим бомбардиром плей-офф Константином Окуловым и Максимом Маминым. При этом в резерве оказались Никита Сошников и 40-летний Александр Попов, ударно проведший первую половину финальной серии. В свою очередь, у «Авангарда» в заявку вернулся Андрей Стась — «жертва» жёсткого силового приёма в исполнении Шалунова. Предыдущую игру он пропустил из-за травмы, но к отчётной встрече успел восстановиться.

В предматчевом интервью Хартли говорил, что одна из главных задач — действовать на пределе и не позволять противникам без сопротивления бросать по воротам. Омичи исполнили установку тренера. Как следствие — обилие борьбы на льду и семь заблокированных попыток за первые десять минут. Правда, армейцы всё равно ухитрились восемь раз побеспокоить Грубеца, а особенно ярко смотрелась ведущая тройка. Окулов и Мамин за счёт индивидуального мастерства создали себе неплохие моменты, но переиграть чеха не смогли.

Как и полагается в столь статусной встрече, уже в первом периоде начали вспыхивать эмоции. Самый яркий эпизод произошёл в средней зоне, когда Максим Гончаров жёстким силовым приёмом впечатал в борт Андрея Светлакова. Как оказалось, в том столкновении форвард москвичей получил повреждение и больше не провёл ни одной смены. Заступиться за одноклубника решил 21-летний Максим Соркин, но тоже оказался на льду после столкновения с габаритным защитником. Между коллективами чуть было не разгорелась потасовка, но судьям удалось вовремя вмешаться и погасить конфликт.

В целом первые 20 минут прошли с небольшим преимуществом ЦСКА — как территориальным, так и по числу опасных эпизодов. Поэтому гол «Авангарда» за 30 секунд до сирены не совсем вытекал из логики игры. Армейцы позволили себе расслабленность и дали «ястребам» провести позиционную атаку, за что и поплатились. Сначала они не воспрепятствовали проезду Оливера Каски за воротами, а затем не помешали Сергею Толчинскому нанести бросок в касание. Ларс Юханссон оказался не готов к такому развитию событий и пропустил 29-ю шайбу в нынешнем Кубке Гагарина, позволив своему бывшему партнёру сравняться с Окуловым в гонке бомбардиров плей-офф (оба — по 20 очков).

По первым минутам второго периода могло сложиться впечатление, что подопечные Игоря Никитина не до конца оправились от потрясения, вызванного пропущенным «голом в раздевалку». ЦСКА было необходимо идти вперёд и сравнивать счёт, но вместо этого они отдали инициативу «Авангарду». А на седьмой минуте стало заметно, насколько серьёзно нервничают гости. Один из москвичей раньше времени выкатился на лёд и вынудил судей наказать коллектив за нарушение численного состава. Омичи ударно провели две минуты в большинстве, а Рид Буше, Корбан Найт и Клим Костин имели отличные шансы увеличить отрыв, но Юханссон сохранил интригу.

Равная борьба протекала на площадке вплоть до сирены об окончании второго периода. ЦСКА был чуть активнее, но устроить штурм ворот Грубеца не получалось. Защитники «Авангарда» продолжали самоотверженно принимать удары на себя и к концу 20-минутки имели в активе уже 20 заблокированных бросков. Особенно усердствовали Дамир Шарипзянов, Алексей Береглазов и Оливер Каски. Иногда шайба всё же доходила до голкипера, но чех твёрдо решил оформить шестой шатаут в плей-офф.

Также по теме Парадоксальная развязка: как «Авангард» в меньшинстве вырвал победу у ЦСКА и сравнял счёт в финале Кубка Гагарина «Авангард» на своём льду одержал победу над ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Подопечные Боба Хартли уступали с разницей в...

К началу третьего отрезка встречи сухая серия армейцев в финальной серии достигла отметки в 105 минут 39 секунд. И поначалу была видна их решимость наконец распечатать ворота «ястребов». Причём в обоих эпизодах выше всяких похвал сыграл Грубец. Сначала он чудом оставил ловушку в нужном месте и забрал шайбу после подставления Павла Карнаухова, а затем не дал Брендану Лайпсику добраться до паса Максима Соркина.

Однако в очередной раз Грубецу пришлось вступить в игру лишь в концовке периода. Следующие 14 бросков по его воротам заблокировали партнёры, а в оставшихся случаях действующим чемпионам не хватало точности. Все вопросы о победителе мог снять Гончаров, но его сольный прорыв завершился попаданием в штангу.

Выйти из критической ситуации ЦСКА не помогла даже несдержанность игроков «Авангарда». За четыре минуты до финальной сирены Денис Зернов и Вилле Покка с разницей в 12 секунд заработали малые штрафы и оставили своих партнёров втроём против пятерых оппонентов. Но те чудом сохранили ворота в неприкосновенности. На этом силы армейцев закончились, а финального штурма не получилось. «Ястребы» выдержали и не только выиграли шестой матч, но и впервые в своей истории завоевали Кубок Гагарина.