В сборной России прокомментировали возможность вызова хоккеиста Шарипзянова
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«Штаб сборной России утром 29 апреля связался с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым, который сообщил о травме стопы защитника, полученной после блокировки броска. В настоящий момент медицинский штаб сборной ждёт от медицинской службы омского клуба снимки с повреждением Шарипзянова. На их основании будет принято решение о вызове защитника в национальную команду», — говорится в сообщении.
В завершившемся сезоне КХЛ 25-летний защитник набрал 8 (2+6) очков в 48 матчах регулярного чемпионата и 8 (3+5) очков в 24 матчах плей-офф, в котором «Авангард» одержал победу и завоевал Кубок Гагарина.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось, что Александр Кожевников рассказал о причинах невызова хоккеистов «Авангарда» в сборную России.