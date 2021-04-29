В сборной России прокомментировали возможность вызова хоккеиста Шарипзянова

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Пресс-служба сборной России по хоккею сообщила, что решение о вызове в команду защитника омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова будет принято после консультаций с медицинским штабом клуба.
В сборной России прокомментировали возможность вызова хоккеиста Шарипзянова
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Штаб сборной России утром 29 апреля связался с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым, который сообщил о травме стопы защитника, полученной после блокировки броска. В настоящий момент медицинский штаб сборной ждёт от медицинской службы омского клуба снимки с повреждением Шарипзянова. На их основании будет принято решение о вызове защитника в национальную команду», — говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне КХЛ 25-летний защитник набрал 8 (2+6) очков в 48 матчах регулярного чемпионата и 8 (3+5) очков в 24 матчах плей-офф, в котором «Авангард» одержал победу и завоевал Кубок Гагарина.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что Александр Кожевников рассказал о причинах невызова хоккеистов «Авангарда» в сборную России.

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