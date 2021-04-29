Кожевников высказался о причинах невызова хоккеистов «Авангарда» в сборную России

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал приглашение в сборную пятерых хоккеистов ЦСКА и невызов в национальную команду игроков омского «Авангарда».
Кожевников высказался о причинах невызова хоккеистов «Авангарда» в сборную России
  • РИА Новости

«По пятерым форвардам ЦСКА, которых вызвали в национальную сборную, никаких вопросов и сомнений быть не может. Все они являются лидерами армейского клуба, и во многом благодаря им команда дошла до финала Кубка Гагарина и была в двух шагах от завоевания трофея. Что же касается отсутствия игроков «Авангарда», могу сказать, что единственным кандидатом в национальную сборную, на мой взгляд, был Дамир Шарипзянов, но, как я понял, в последнем матче финала он получил травму и, к сожалению, помочь сборной не сможет», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Кожевников отметил, что в «Авангарде» на ведущих ролях находятся иностранцы.

«Толчинский, бесспорно, очень хорошо провёл плей-офф, но у него есть минус — он не очень стабилен. В плей-офф мне понравился Костин, он прибавил, вышел на ведущие роли в своём клубе, но сборной вряд ли смог бы помочь. Кроме того, его слишком часто удаляют, а судейство на чемпионате мира будет гораздо строже, чем в КХЛ. Так что с его стилем игры этого игрока приглашать было бы большим риском. Ковальчуку уже 38 лет, и он вряд ли усилил бы сборную», — добавил Кожевников.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

После завершения сезона КХЛ в сборную вызов получили хоккеисты ЦСКА Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов.

Ранее сообщалось, что IIHF разрешила использовать музыку Чайковского вместо гимна России на ЧМ по хоккею.

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