Улицу в Омске назовут в честь «Авангарда»

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Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал победу «Авангарда» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина над московским ЦСКА.
Улицу в Омске назовут в честь «Авангарда»
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Чемпионы! Омичи ждали Кубок Гагарина с 2004 года, и свершилось! «Авангард» выиграл шестой матч финальной серии с ЦСКА со счетом 1:0. Завершили серию 4:2. Кубок Гагарина в год 70-летия «Авангарда» приедет в Омск. Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья!» — написал Бурков в Instagram.

Также губернатор поблагодарил игроков «Авангарда» за яркий сезон, заявил, что в следующем году команда будет проводить матчи на домашней арене, а также предложил болельщикам выбрать улицу в Омске, которая будет названа в честь клуба.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил ЦСКА и завоевал Кубок Гагарина.

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