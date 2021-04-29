Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф Кубка Гагарина

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Президент России Владимир Путин поздравил омский «Авангард» с победой в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина над московским ЦСКА.

«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф КХЛ. Вы проявили себя дружной, сплочённой командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремлённость и волю к победе», — цитирует письмо Путина официальный сайт президента России.

По мнению президента, победа «Авангарда» — это значимое событие для игроков, тренеров и болельщиков омского клуба.

Путин отметил, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашнем стадионе в Омске, а также пожелал клубу новых ярких свершений и успехов.

Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что улицу в Омске назовут в честь «Авангарда».

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