Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф Кубка Гагарина
«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф КХЛ. Вы проявили себя дружной, сплочённой командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремлённость и волю к победе», — цитирует письмо Путина официальный сайт президента России.
По мнению президента, победа «Авангарда» — это значимое событие для игроков, тренеров и болельщиков омского клуба.
Путин отметил, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашнем стадионе в Омске, а также пожелал клубу новых ярких свершений и успехов.
Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 1:0.
Таким образом, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что улицу в Омске назовут в честь «Авангарда».