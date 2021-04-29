В Госдуме прокомментировали победу «Авангарда» в финале Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Авангарда» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина над московским ЦСКА.

«От себя хочу поздравить омский клуб с победой! Хоккей должен быть доволен, что появился ещё один чемпион. Обе команды боролись до конца, но «Авангард» оказался выше на полголовы» — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Депутат отметил, что тренерская работа сыграла решающую роль в победе «Авангарда».

«В плей-офф выходят команды, которые готовятся стать победителями. Меня удивила низкая результативность омской команды. Это беспрецедентная история. Тренерская работа сыграла решающую роль», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что улицу в Омске назовут в честь «Авангарда».