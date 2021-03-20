Дубли Заболотного с игры и Соболева с пенальти, недовольство Карпина и Слуцкого судьями: главные события 23-го тура РПЛ

«Спартак» и «Сочи» забили по пять мячей в ворота «Урала» и «Тамбова» соответственно. При этом в составе красно-белых два пенальти реализовал Александр Соболев, а южанам помог обыграть соперника дубль Антона Заболотного. Разгромной победы в Волгограде добился и «Ростов», но главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин признал ошибочность некоторых решений судьи. Раскритиковал рефери после поражения от «Химок» и наставник «Рубина» Леонид Слуцкий. О главных событиях 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале RT.

Спорные решения судьи в Волгограде

Предыдущий тур РПЛ оказался омрачён сразу двумя судейскими скандалами. Не обошёлся без них и 23-й тур. Так, «Ростов» из-за ошибок рефери в матче с «Химками» грозился бойкотировать игру с «Ротором». В итоге команда всё же вышла на поле «Волгоград Арены» и арбитр Кирилл Левников принял сразу несколько решений в её пользу.

Для начала уже на первых минутах из-за довольно спорного офсайда был отменён гол Седрика Гогуа. Следом судья назначил неоднозначный пенальти в ворота хозяев после контакта всё того же Гогуа с Али Соу. Однако сам пострадавший одиннадцатиметровый не реализовал. Йосип Чондрич парировал его удар.

Но в конце первого тайма Армин Гигович всё-таки открыл счёт и забил дебютный мяч в составе «Ростова». Левников же проигнорировал явную игру рукой Максима Осипенко. Помарка была настолько очевидной, что даже Валерий Карпин признал: его подопечный нарушил правила.

После перерыва деморализованный «Ротор» пропустил ещё трижды. Дебютным голом в составе жёлто-синих отметился молодой швед Понтус Альмквист. Затем Соу всё же поразил чужие ворота и записал на свой счёт третий мяч в четырёх встречах за команду в РПЛ. Наконец, точку поставил вышедший на замену Александр Саплинов, который первую половину сезона провёл на правах аренды как раз в Волгограде. Так «Ростов» прервал четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, а соперник подал жалобу в КДК РФС на работу Левникова. В пятницу же стало известно об отставке главного тренера волгоградцев Александра Хацкевича.

Нереализованный пенальти Дзюбы в Москве

«Зенит» в центральном матче тура одержал важнейшую выездную победу над ЦСКА — 3:2. Не смутил петербуржцев даже гол Хосе Саломона Рондона в середине первого тайма. На него точным ударом спустя пять минут ответил Артём Дзюба. Вернувшийся в сборную нападающий забил во втором матче РПЛ подряд и довёл количество голов в текущем сезоне чемпионата страны до 13, что помогло ему догнать в гонке бомбардиров турнира одноклубника Сердара Азмуна.

Правда, в конце первого тайма форвард отметился уже со знаком минус. Он не реализовал второй пенальти подряд и третий в нынешнем розыгрыше РПЛ. В матче 21-го тура с «Рубином» удар Артёма с точки взял Юрий Дюпин. На этот раз Дзюбу переиграл опытный Игорь Акинфеев. В свою очередь, ему удалось установить новый рекорд чемпионата страны: соперники не забили ему 20 пенальти в национальном первенстве.

Но после перерыва подопечные Сергея Семака всё же дожали соперника. Дубль удалось оформить новичку команды Венделу, который ранее за «Зенит» не забивал. Также необходимо отметить Далера Кузяева, отдавшего две результативные передачи и заработавшего удаление для Ильзата Ахметова.

В конце встречи вышедшему на замену Эмилю Бохинену удалось заработать пенальти, который уверенно реализовал Никола Влашич, но на то, чтобы отыграться, времени армейцам не хватило. Так «Зенит» одержал над ЦСКА третью победу подряд. Мало того, красно-синие в последних 16 матчах с петербуржцами во всех турнирах лишь раз оказывались сильнее. Не щадит некогда родную команду и Семак, который в последних пяти матчах обыграл её четыре раза при одной ничьей.

Первая победа «Ахмата» за четыре месяца

В параллельном матче сошлись «Ахмат» и «Арсенал», которые в выходные как раз противостояли «Зениту» и ЦСКА соответственно. И если грозненцы пропустили четыре безответных мяча, то туляки сенсационно обыграли москвичей. Однако продлить удачную серию им не удалось.

В столице Чеченской Республики коллектив Дмитрия Парфёнова выглядел не лучшим образом и пропустил два безответных мяча. На 33-й минуте Андрей Семёнов после розыгрыша стандартного положения с близкой дистанции переправил мяч в сетку и открыл счёт. А в самом начале второго тайма Владимир Ильин замкнул подачу Марата Быстрова с правого фланга и отметился пятым голом в текущем сезоне РПЛ.

Таким образом, «Ахмату» удалось прервать восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. В последний раз команда побеждала ещё 7 ноября 2020 года. Тогда подопечные Андрея Талалаева оказались сильнее «Тамбова». В среду же они в очередной раз подтвердили статус неудобного соперника для «Арсенала». В последних пяти встречах «Ахмат» трижды оказался сильнее оппонента при двух ничьих.

Важнейший гол Крыховяка в Уфе

В четверг осечкой ЦСКА воспользовался «Локомотив». Железнодорожники одержали четвёртую победу подряд в РПЛ и пятую во всех турнирах и поднялись на третье место в турнирной таблице национального первенства.

При этом гостевая игра с «Уфой» получилась для москвичей крайне непростой. Хотя они и владели мячом 63% времени, но с трудом проходили эшелонированную оборону соперника и редко создавали опасные моменты. К тому же в конце первого тайма из-за травмы ахилла Марко Николичу пришлось менять капитана Ведрана Чорлуку.

В непростой момент набрать три очка команде помогло стандартное положение. На 80-й минуте после подачи углового и скидки Эдера Гжегож Крыховяк с близкого расстояния переправил мяч в сетку и отметился пятым голом в текущем сезоне РПЛ.

«Уфа» же продлила безвыигрышную серию в чемпионате до шести встреч. На данном отрезке башкортостанцы потерпели пять поражений и лишь раз разошлись с оппонентом миром. Не помогло даже возвращение на пост гендиректора клуба Шамиля Газизова. А Рашид Рахимов проиграл бывшей команде уже 12-й раз в карьере и пятый — подряд.

Три пенальти в матче «Спартака»

В свою очередь, главный преследователь «Зенита» «Спартак» одержал третью победу подряд в РПЛ с общим счётом 13:3. В четверг красно-белые не оставили шансов «Уралу» — 5:1. Этот успех особенно ценен, ведь екатеринбуржцы всегда считались неприятным соперником для москвичей. Например, они не уступали им на выезде на протяжении трёх лет.

На этот раз хозяева сняли все вопросы об исходе противостояния ещё в первом тайме. Джордан Ларссон открыл счёт уже на 12-й минуте. Затем Квинси Промес забил второй мяч после возвращения в Россию. Наконец, Александр Соболев реализовал пенальти.

После перерыва гостям удалось сократить отставание в счёте благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки Эрика Бикфалви, но подопечные Доменико Тедеско быстро вернули себе комфортную разницу в счёте. Сначала Ларссон принёс команде первый гол со штрафного за два года. Также он с 12 мячами вплотную приблизился в гонке бомбардиров РПЛ к Азмуну и Дзюбе, которые опережают его всего на один результативный удар. Затем Соболев реализовал второй пенальти и третий — в последних двух матчах. Всего же в активе нападающего значатся пять голов во встречах с «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом».

Единственной ложкой дёгтя для красно-белых стали травмы сразу двух ключевых полузащитников — Алекса Крала и Романа Зобнина. Первый был заменён ещё до перерыва, а второй — на 67-й минуте. Оба пропустят ближайшие встречи сборных Чехии и России.

Волевая победа «Динамо» в Краснодаре

«Динамо» быстро пришло в себя после поражения от «Спартака» в дерби и на выезде одержало победу над «Краснодаром», которая стала для команды первой волевой в текущем сезоне РПЛ — 3:2. Причём в начале второго тайма, когда Юрий Газинский удвоил преимущество южан, мало кто мог поверить в такой исход. Примечательно, что не отличающийся высокой результативностью полузащитник отметился голом в третьем матче чемпионата подряд.

Совершить камбэк бело-голубым помогли молодые футболисты. Вышедший на замену 18-летний нападающий Константин Тюкавин оформил дубль и забил дебютные мячи в РПЛ. В феврале он поразил ворота «Спартака» в Кубке. А 17-летний Арсен Захарян отдал голевую передачу и набрал третий балл за результативность в четырёх играх Премьер-лиги после возобновления сезона.

Таким образом, «Динамо» одержало третью победу в национальном первенстве в 2021-м и ушло на перерыв на матчи сборных шестым. Подопечные Мурада Мусаева, напротив, в новом году демонстрируют крайне слабые результаты. В семи матчах во всех турнирах команда потерпела пять поражений при одной ничьей и победе над «Тамбовом» и опустилась на десятую строчку.

Лучшая команда России за последние 15 матчей

С большим интересом болельщики ждали и матча «Рубин» — «Химки», ведь обе команды в последнее время набрали хороший ход. Казанцы одержали в чемпионате три победы подряд, а подмосковный коллектив не проигрывал в РПЛ девять матчей.

Сложно сказать, как могла бы сложиться игра, если бы не пенальти в ворота команды Леонида Слуцкого, который судья Алексей Матюнин назначил в середине первого тайма за игру рукой Джордже Деспотовича. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Резиуан Мирзов. Попутно он повторил личный рекорд результативности в национальном первенстве. Шесть мячей полузащитник забил также в сезоне-2018/19 в составе «Арсенала».

А вскоре Павел Могилевец вовсе удвоил преимущество гостей. Незадолго до перерыва Джорджевич исправился за результативную ошибку и отметился 11-м голом в нынешнем розыгрыше РПЛ. Во второй половине встречи «Рубин» был близок к тому, чтобы отыграться, но вместо этого пропустил. Илья Кухарчук поразил ворота бывшей команды спустя всего четыре минуты после появления на поле.

«Химки» в последних десяти матчах РПЛ одержали восемь побед при двух ничьих и до пяти очков сократили отставание от еврокубковой зоны. Мало того, с 32 очками подопечные Игоря Черевченко являются лучшей командой турнира по итогам последних 15 туров. Они на один балл опережают даже «Зенит».

14 пропущенных мячей «Тамбова» в новом году

Главная интрига в матчах «Тамбова» после возобновления сезона заключается в том, сколько мячей пропустит команда. Особенно актуально это стало после того, как клуб покинул опытный Сергей Рыжиков. В прошлом туре РПЛ на последнем рубеже дебютировал воспитанник «Локомотива» Виталий Сычёв — и пропустил четыре мяча от «Краснодара».

Несколько дней спустя настала очередь 32-летнего украинца Родиона Сямука. Он со своей задачей справился хуже — пять голов от «Сочи». При этом в первом тайме аутсайдер смотрелся не хуже соперника и даже создал у ворот Николая Заболотного несколько опасных моментов.

Однако на второй добавленной минуте подопечные Сергея Первушина пропустили обидный мяч в раздевалку от Антона Заболотного и посыпались. После перерыва нападающему удалось оформить дубль. Попутно он с семью голами установил личный рекорд результативности в чемпионате России.

Также ворота Сямука поразили Сергей Терехов и вышедшие на замену Александр Руденко и Максим Барсов. Для двух последних данные мячи стали дебютными в РПЛ. «Тамбов» же проиграл четыре последних матча в чемпионате с общим счётом 1:14.