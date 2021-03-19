Дубль Заболотного помог «Сочи» разгромить «Тамбов» и подняться на четвёртое место в РПЛ

«Сочи» одержал разгромную победу над «Тамбовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Сочи» принесли голы Антона Заболотного, отличившегося на второй компенсированной к первому тайму и на 80-й минутах. Ещё по одному мячу забили Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов, поразившие ворота «Тамбова» на 55-й, 74-й и 90-й минутах соответственно.

«Сочи», набрав 40 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опередив московский ЦСКА, но уступив столичному «Локомотиву», также набравшим по 40 очков по дополнительным показателям. «Тамбов» с 13 очками на последнем, 16-м месте.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо» в матче РПЛ, упустив преимущество в два мяча.