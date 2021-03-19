Слуцкий остался недоволен судейством матча «Рубин» — «Химки»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от подмосковных «Химок» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первые два удара соперника оказались результативными. Всё решили мельчайшие эпизоды игры. Судья даже не посмотрел и не назначил пенальти на Карле Старфельте, но тут же после просмотра VAR назначают 11-метровый нам. Я не оспариваю пенальти в нашу сторону, но я не понимаю, почему не смотрится момент со Старфельтом. Когда я попытался выяснить это у судьи в абсолютно корректной форме, тут же идёт жёлтая карточка. Поэтому всё решают микроэпизоды, а у нас нет такого запаса мастерства, чтобы мы могли с таким большим гандикапом гарантированно отыгрываться. Старались, но не смогли», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Он также высказался о причине удаления тренера команды Олега Кузьмина в перерыве встречи.

«Это следствие того, что наших судей нельзя ни о чём спрашивать. Когда ты спокойно задаёшь какие-то вопросы, тебе на них никто не отвечает, а показывают только жёлтые карточки. Потом арбитры говорят, что их недолюбливают, к ним не так относятся, что они в тяжёлых условиях работают. У меня был простой вопрос: «Почему там эпизод смотрелся, а там — нет?» За что я получил жёлтую карточку. На самом деле много вопросов по судейству, в том числе и в этой игре», — добавил специалист.

«Рубин» на своём поле проиграл «Химкам» со счётом 1:3.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу третьего гола «Динамо».