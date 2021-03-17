Продление серии Тухеля и очередной гол Левандовски: чего ждать от «Челси» и «Баварии» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду матчами в Лондоне и Мюнхене завершится первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Одержавший в Мадриде победу с минимальным счётом «Челси» намерен дома отстоять положительный результат в игре с «Атлетико». Англичане под руководством Томаса Тухеля не уступили ни разу, тогда как испанцы в последнее время испытывают серьёзные проблемы с атакой. «Бавария», добившаяся в Риме победы с разгромным счётом, собирается вновь огорчить «Лацио». Форвард немцев Роберт Левандовски забил шесть голов в трёх последних матчах Бундеслиги, а итальянцы на том же отрезке пропустили семь мячей.

Прервёт ли «Атлетико» беспроигрышную серию Тухеля?

Старт Томаса Тухеля в «Челси» выдался образцовым. Когда он получал должность главного тренера, команду из Северного Лондона лихорадило. Содержательные игры сменялись безликими, оборона допускала необъяснимые ошибки, что приводило к потере очков, а сплочённость коллектива то и дело нарушалась недовольством игроков. Немцу хватило полутора месяцев, чтобы навести порядок — за это время «Челси» ни разу не проиграл. Десять из 12 встреч пришлись на АПЛ, и теперь до повторения рекорда Маурицио Сарри по длительности беспроигрышной дебютной серии немецкому специалисту осталось устоять в двух последующих.

Однако куда важнее для Тухеля победа над «Атлетико» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Ведь его коллектив забил мяч на чужом поле и сохранил собственные ворота сухими. Для нынешнего «Челси», допускающего всего два удара в свой створ в среднем за вечер, это колоссальный задел. И отличный трамплин для попадания в четвертьфинал турнира впервые с сезона-2013/14. С тех пор «аристократы» четырежды имели шанс сделать это в двухсерийных противостояниях, но неизменно оступались (три ничьи и пять поражений в общей сложности).

Впрочем, домашние матчи на евроарене в формате нокаут-раунда для лондонцев всегда превращались в испытание. Стоило в соперниках оказаться кому-то из представителей топовых континентальных чемпионатов, как «Челси» неизменно пропускал. В топ-16 эта серия длится уже шесть матчей (с 25 февраля 2009-го). И лучше, чем при Тухеле, момента прервать её, наверное, уже не представится. Тем более что «Атлетико» в Англии словно забывает, как играть в футбол. За вечер на островных стадионах коллектив из Мадрида наносит лишь 3,5 удара в створ — и это катастрофически мало, чтобы застать врасплох набравшего отличную форму Эдуарда Менди.

Да и тактические манипуляции наставника Диего Симеоне, всегда осторожничающего в больших матчах, обедняют атакующую мощь испанцев. Вспомнить хотя бы первый матч против «Челси»: в нём «Атлетико», действуя без мяча, отряжал в оборону сразу шесть футболистов! Тогда как по чужому створу не пробил ни разу.

Тухель, правда, тоже любитель помудрить — и не всегда команде это идёт в плюс. Например, на выходных Кай Хаверц весь матч против «Лидса» провёл в роли нападающего. И поскольку встреча закончилась со счётом 0:0 (вничью коллектив Марсело Бьелсы не заканчивал матчи 19 туров подряд!), можно сделать вывод, что с задачей немец не справился.

Кроме того, ротация в средине поля то и дело выбивает из колеи только наигравших связки во взаимодействиях лондонцев. Тем не менее в среду последние эксперименты сослужат «Челси» хорошую службу. Ведь ключевой атакующий полузащитник Мэйсон Маунт и его потенциальный сменщик Жоржиньо пропустят встречу из-за перебора жёлтых карточек. А Тэмми Эбрахам и Тьяго Силва не выступят из-за травм.

У «Атлетико» на больничном никого нет. Но это вряд ли делает красно-белых фаворитами. Во-первых, у них в оппонентах окажется команда, не пропускающая пять встреч подряд (и семь из последних восьми). Да ещё и с самой длинной из непрерванных беспроигрышных серий в Европе. А во-вторых, с организацией нападения даже в оптимальных сочетаниях у коллектива Симеоне беда. Взять минувший тур Примеры, где мадридцы по системе ожидаемых голов (хG) наиграли на 1,82 мяча в гостевой встрече против «Хетафе». На деле же не смогли огорчить аутсайдера ни разу.

Обратный пример — матч против земляков из «Реала» начала месяца, когда быстрый гол Луиса Суареса сулил победу. Но на 88-й минуте ошибка защиты из-за усталости вылилась в гол Карима Бензема. В качелях непостоянства и нестабильности — вся суть сезона «Атлетико». Из-за чего от перспективного отрыва в национальном первенстве осталось всего четыре очка, а 0:1 в первом матче против «Челси» грозит испанцам вылетом из ЛЧ ближайшим вечером. Тем более что основной бомбардир коллектива, Луис Суарес, не отличался в гостевых матчах ЛЧ с сентября 2015 года.

Сколько раз «Бавария» огорчит «Лацио» дома?

Неделю назад нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле наконец-то получил «Золотую бутсу» как награду лучшему бомбардиру минувшего сезона в европейских чемпионатах. И это была самая лучшая новость для римлян. Ведь даже победе над «Кротоне» в прошедшем на выходных туре порадоваться толком не получилось: забив команде, замыкающей серию А трижды, коллектив Симоне Индзаги пропустил два мяча. Причём от не самого звёздного нигерийца Нванкво Сими — тот впервые в карьере довел счёт голам за сезон в элите до дюжины.

Если приплюсовать эти точные удары к трём аналогичным в исполнении «Ювентуса» и накинуть ещё парочку от «Болоньи», то март уместнее всего назвать катастрофическим для защитников «Лацио». Ведь столь низкая эффективность их действий привела к вылету римлян из зоны еврокубков в национальном первенстве. А ужаснейший поединок на «Стадио Олимпико» против «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ практически обнулил шансы на квалификацию в следующую стадию.

После домашних 1:4 любой команде в ответной встрече пришлось бы сложно, а римляне сейчас находятся не в лучшем состоянии. Мало того что команда на спаде (перед встречей с «Кротоне» футболисты Индзаги уступили в трёх матчах Серии А из четырёх), так ещё и в соперниках на международном уровне — лучшая команда континента.

В ней не унимается Роберт Левандовский, который между поединками с «Лацио» наколотил шесть мячей в трёх встречах Бундеслиги и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров турнира в истории. Рядом с ним поймали голевой кураж Серж Гнабри с Леоном Горецкой, на том же отрезке национального первенства суммарно отличившиеся пять раз. И даже то, что семь матчей подряд на «Альянц Арене» Мануэль Нойер не уходит с поля сухим, мюнхенцев не смущает. Когда средняя результативность команды составляет свыше 3,5 голов за вечер, обороной действительно можно пренебречь.

268 - @lewy_official (@FCBayernEN) scores his 268th Bundesliga-goal drawing level with Klaus Fischer – only Gerd Müller has scored more goals in Bundesliga history. Hunt. #SVWFCBpic.twitter.com/BVhuPjCo5b — OptaFranz (@OptaFranz) March 13, 2021

Единственной надеждой для римлян спровоцировать сенсацию остаётся быстрый гол и столь же стремительное развитие успеха. Однако в нынешней ЛЧ они если что и успевали сделать до перерыва, так это пропустить — так случалось во всех выездных поединках турнира. К тому же в гостях они проиграли четыре из пяти последних встреч. И «Альянц Арена» по такой тенденции — совсем не лучший выбор для следующего вояжа. Сделать жизнь итальянцев чуточку легче мог бы недонастрой конкурентов, но полузащитник «Баварии» Лерой Зане и эту надежду разбивает:

«Нужно быть хорошо готовыми к любому матчу Лиги чемпионов и настроиться на него должным образом. Все мы понимаем, что дуэль с «Лацио» ещё не закончена. Пусть мы выиграли первый матч 4:1, но путевка в чётвертьфинал у нас ещё не в кармане. «Лацио» очень силён, и если мы не отнесёмся к этой игре серьёзно, то может произойти непоправимое».

О стремлении добиться успеха в ответной встрече говорит и наставник немцев Ханси Флик. По его словам, команда находится на ходу и вряд ли сбавит обороты с учётом того, что будет играть в родных стенах, а победа позволит ещё больше повысить уверенность в собственных силах.

Хотя куда ещё эту уверенность повышать, если в первом матче против «Лацио» одной из главных звёзд вечера стал Джамал Мусяла, который в 17 лет дебютировал в нокаут-раунде турнира, отметился там точным ударом и стал вторым по возрасту автором гола в плей-офф турнира? С таким резервом Флик может ротировать состав активно и безболезненно. На «Лацио» же даже потери в лице Мануэля Ладзари и Луиса Фелипе скажутся серьёзно и ощутимо ограничат комбинационную систему команды Индзаги.