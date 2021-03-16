Экс-спортдиректор загребского «Динамо» назвал Ловрена и Модрича соучастниками коррупционной схемы

Главный спортивный директор загребского футбольного клуба «Динамо» Зоран Мамич, приговорённый к тюремному сроку за коррупцию, сообщил, что защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич являются соучастниками его преступлений.

«Я брал деньги у «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича всё ещё есть несколько миллионов евро на счёте, который мы вместе использовали на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба. В суде они сказали: «Да, мы подписали контракты. Мы брали деньги», — приводит слова Мамича 24SATA.

Здравко и Зоран Мамичи находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли братьев в хищении $17,3 млн из бюджета загребского клуба с 2008 года и в невыплате налогов в размере $1,8 млн. В итоге Здравко Мамич был приговорён к шести годам и пяти месяцам заключения, а бывший главный тренер «Динамо» Зоран Мамич — к четырём годам и восьми месяцам.

Ранее сообщалось, что главный тренер загребского «Динамо» приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы.