СМИ: Флик является основным кандидатом на пост тренера сборной Германии по футболу

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик является основным кандидатом на аналогичную должность в сборной Германии по футболу.
СМИ: Флик является основным кандидатом на пост тренера сборной Германии по футболу
  • Reuters

Как сообщает Bild, основными кандидатами на эту должность были Флик и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который публично дал понять, что не намерен покидать клуб в ближайшее время.

Отмечается, что «Бавария» не станет препятствовать уходу Флика в сборную из уважения к успехам, которых он добился во главе команды.

56-летний Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года, и под его руководством команда стала чемпионом Бундеслиги, обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии по футболу.

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