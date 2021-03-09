СМИ: Флик является основным кандидатом на пост тренера сборной Германии по футболу
- Reuters
Как сообщает Bild, основными кандидатами на эту должность были Флик и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который публично дал понять, что не намерен покидать клуб в ближайшее время.
Отмечается, что «Бавария» не станет препятствовать уходу Флика в сборную из уважения к успехам, которых он добился во главе команды.
56-летний Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года, и под его руководством команда стала чемпионом Бундеслиги, обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Ранее Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии по футболу.