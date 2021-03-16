В РФС прокомментировали инцидент с избиением футболиста в матче ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново»

Короткая ссылка
В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на инцидент с избиением 16-летнего футболиста юношеского состава московского «Локомотива» Максима Шнапцева.
В РФС прокомментировали инцидент с избиением футболиста в матче ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново»
  • РИА Новости

«Уважение к сопернику, судьям, тренерам и болельщикам на поле и за его пределами — основа футбола. РФС и ЮФЛ против любых проявлений агрессии», — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале РФС.

После окончания матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» был избит футболист железнодорожников Максим Шнапцев. Предположительно, виновниками инцидента являются несколько игроков команды соперника.

Ранее мать избитого футболиста молодёжки «Локомотива» рассказала о состоянии сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить