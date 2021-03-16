В РФС прокомментировали инцидент с избиением футболиста в матче ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново»

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на инцидент с избиением 16-летнего футболиста юношеского состава московского «Локомотива» Максима Шнапцева.

«Уважение к сопернику, судьям, тренерам и болельщикам на поле и за его пределами — основа футбола. РФС и ЮФЛ против любых проявлений агрессии», — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале РФС.

После окончания матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» был избит футболист железнодорожников Максим Шнапцев. Предположительно, виновниками инцидента являются несколько игроков команды соперника.

Ранее мать избитого футболиста молодёжки «Локомотива» рассказала о состоянии сына.