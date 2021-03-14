Мать избитого футболиста молодёжки «Локомотива» рассказала о состоянии сына

Юлия Шнапцева, мама 16-летнего футболиста «Локомотива», рассказала о состоянии сына после инцидента с игроками клуба «Чертаново» после матча Юношеской футбольной лиги — 2 (ЮФЛ-2).

«Меня не было на месте событий, мы тоже сейчас разбираемся. У ребёнка сотрясение мозга и перелом носа. Заявление в полицию? Сейчас разбираемся и решаем. Не могу сейчас всё оглашать, пока мы до конца не разобрались. Максим находится в больнице», — цитирует Шнапцеву Sport24.

13 марта после игры ЮФЛ-2 с клубом «Чертаново» игрок «Локомотива» Максим Шнапцев получил серьёзные травмы. В прессе отмечалось, что несколько футболистов команды «Чертаново» напали на него после матча.

Ранее «Чертаново» выступило с заявлением относительно избиения игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ.