Мать избитого футболиста молодёжки «Локомотива» рассказала о состоянии сына
- РИА Новости
«Меня не было на месте событий, мы тоже сейчас разбираемся. У ребёнка сотрясение мозга и перелом носа. Заявление в полицию? Сейчас разбираемся и решаем. Не могу сейчас всё оглашать, пока мы до конца не разобрались. Максим находится в больнице», — цитирует Шнапцеву Sport24.
13 марта после игры ЮФЛ-2 с клубом «Чертаново» игрок «Локомотива» Максим Шнапцев получил серьёзные травмы. В прессе отмечалось, что несколько футболистов команды «Чертаново» напали на него после матча.
Ранее «Чертаново» выступило с заявлением относительно избиения игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ.