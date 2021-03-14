«Чертаново» выступило с заявлением относительно избиения игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ

Футбольный клуб «Чертаново» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с избиением футболиста «Локомотива» после матча Юношеской футбольной лиги — 2 (ЮФЛ-2).

«Во время матча между двумя футболистами — Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым — периодически возникали конфликты. К сожалению, по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе футболистов в здание не было. Мы знаем, что игрок «Чертанова» подошёл к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник ещё один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми всё-таки вспыхнула драка», — говорится в заявлении клуба «Чертаново».

Там подчеркнули, что массового избиения игроками «Чертанова» футболиста «Локомотива» не было.

«Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с «Шинником». А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту. Искренне сожалеем, что после великолепного футбола, который мы увидели в обеих встречах «Локомотива» и «Чертанова» в рамках ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, приходится говорить о совершенно других вещах», — заключили в «Чертанове». Кроме того в клубе принесли извинения пострадавшему игроку «Локомотива» Максиму Шнапцеву и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Матч 17-го тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» состоялся 13 марта на «Сапсан Арене» и завершился победой хозяев поля со счётом 2:1.

Ранее в сети появилось видео избиения футболиста «Локомотива» игроками «Чертанова».