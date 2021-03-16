СМИ: Новый президент «Барселоны» Лапорта пока не предоставил финансовых гарантий для вступления в должность

Короткая ссылка
Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта пока не выполнил необходимое условие для официального вступления в должность.
СМИ: Новый президент «Барселоны» Лапорта пока не предоставил финансовых гарантий для вступления в должность
  • Reuters

Как сообщает Diario Sport, для официального вступления в должность Лапорте необходимо предоставить гарантии инвестиций в размере €124,6 млн, что составляет 15% от бюджета клуба. По информации источника, функционер до 17 марта обязан предоставить финансовые гарантии, однако штаб Лапорты пока не располагает этой суммой.

Средства должны были поступить от компании Audax Renovables, которой руководит Эдуар Ромеу. Он должен занять пост вице-президента сине-гранатовых по финансовым вопросам, однако Лапорта пока сомневается в этом варианте.

Ранее Куман назвал Месси самым важным игроком в истории «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить