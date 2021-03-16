СМИ: Новый президент «Барселоны» Лапорта пока не предоставил финансовых гарантий для вступления в должность

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта пока не выполнил необходимое условие для официального вступления в должность.

Как сообщает Diario Sport, для официального вступления в должность Лапорте необходимо предоставить гарантии инвестиций в размере €124,6 млн, что составляет 15% от бюджета клуба. По информации источника, функционер до 17 марта обязан предоставить финансовые гарантии, однако штаб Лапорты пока не располагает этой суммой.

Средства должны были поступить от компании Audax Renovables, которой руководит Эдуар Ромеу. Он должен занять пост вице-президента сине-гранатовых по финансовым вопросам, однако Лапорта пока сомневается в этом варианте.

Ранее Куман назвал Месси самым важным игроком в истории «Барселоны».