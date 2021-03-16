Куман назвал Месси самым важным игроком в истории «Барселоны»
- Reuters
«Месси показал, что он лучший. Его первый гол был невероятным. Он заслуженно играет важную роль в этой команде. О Лионеле уже много сказано, трудно что-то добавить. Месси — это самый важный игрок в истории «Барселоны». К счастью, он ещё с нами», — приводит слова Кумана Marca.
В матче с «Уэской» Месси отметился дублем.
33-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2003 года. За это время он выиграл с клубом 34 трофея. Летом 2021 года его контракт с каталонцами истекает.
Ранее дубль Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» в Примере.