Куман назвал Месси самым важным игроком в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после матча 27-го тура испанской Примеры с «Уэской» (4:1) высказался о важности аргентинского форварда Лионеля Месси для клуба.

«Месси показал, что он лучший. Его первый гол был невероятным. Он заслуженно играет важную роль в этой команде. О Лионеле уже много сказано, трудно что-то добавить. Месси — это самый важный игрок в истории «Барселоны». К счастью, он ещё с нами», — приводит слова Кумана Marca.

В матче с «Уэской» Месси отметился дублем.

33-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2003 года. За это время он выиграл с клубом 34 трофея. Летом 2021 года его контракт с каталонцами истекает.

Ранее дубль Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» в Примере.