Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» в Примере

«Барселона» взяла верх над «Уэской» в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.

Игра состоялась в Барселоне и завершилась со счётом 4:1.

В составе каталонского коллектива дублем отметился Лионель Месси, который забил на 13-й и 90-й минутах. Также у сине-гранатовых отличились Антуан Гризманн (35') и Оскар Гарсия (53'). Гости ответили только голом Рафаэля Мира с пенальти в компенсированное к первому тайму время.

Для «Барселоны» эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате Испании. Благодаря ей подопечные Рональда Кумана набрали 59 очков и вернулись на второе место в Примере.

Ранее сообщалось, что Месси установил уникальное достижение для футболистов топ-5 европейских лиг.