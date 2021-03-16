Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» в Примере
- Reuters
Игра состоялась в Барселоне и завершилась со счётом 4:1.
В составе каталонского коллектива дублем отметился Лионель Месси, который забил на 13-й и 90-й минутах. Также у сине-гранатовых отличились Антуан Гризманн (35') и Оскар Гарсия (53'). Гости ответили только голом Рафаэля Мира с пенальти в компенсированное к первому тайму время.
Для «Барселоны» эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате Испании. Благодаря ей подопечные Рональда Кумана набрали 59 очков и вернулись на второе место в Примере.
Ранее сообщалось, что Месси установил уникальное достижение для футболистов топ-5 европейских лиг.