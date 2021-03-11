Исторический успех: российские фристайлисты впервые завоевали золото в командных соревнованиях на ЧМ

Сборная России выиграла командные соревнования по лыжной акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате. В финале Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров набрали в сумме 300,94 балла и впервые в истории завоевали золотые медали в этом виде программы. Для каждого из спортсменов эта награда стала второй на турнире после личных соревнований, а Буров утвердился в звании главной звезды форума, став его двукратным триумфатором.

Нынешний чемпионат мира по фристайлу и сноуборду уже успел стать самым успешным в истории сборной России. Заключительный этап соревнований пройдёт в американском Аспене, но уже сейчас отечественные спортсмены могут быть более чем довольны своим результатом. В их активе значится вдвое больше наград, чем на предыдущем первенстве планеты, а очередное золото было завоёвано в командной акробатике.

До настоящего момента российские фристайлисты ни разу не побеждали в миксте. В 2019 году отечественная тройка в составе Любови и Станислава Никитиных, а также Максима Бурова оказалась лишь третьей, пропустив вперёд команды из Китая и Швейцарии. Причём если соперникам из Поднебесной они уступили чуть больше балла, то европейцам проиграли свыше шести.

Также по теме Защита титула с лучшим прыжком года: как Максим Буров стал двукратным чемпионом мира по лыжной акробатике Максим Буров защитил звание чемпиона мира по фристайлу в лыжной акробатике. Российский спортсмен одержал победу на соревнованиях в...

Два года спустя спор за медали также развернулся между сборными России и Швейцарии. Скорее всего, в него вмешались бы и атлеты из Китая, но они не смогли прибыть в Алма-Ату из-за пандемии коронавируса. В их отсутствие составить конкуренцию лидерам могли белорусы, ставшие четвёртыми на прошедшем турнире, а также американцы и украинцы. Причём цвета последних защищал олимпийский чемпион Пхёнчхана Александр Абраменко.

Соревнования проходили в два этапа. В ходе первого этапа участники каждой из семи национальных команд совершали по одному прыжку. Результаты всех троих спортсменов суммировались, а в финал проходили четыре лучшие сборные, которые и выявляли обладателей медалей.

Женщины выступили довольно ровно. За исключением швейцарки Кэрол Бувар, все набрали более 80 баллов, а лучший результат показала Никитина. Двойное сальто назад с тремя твистами позволило ей заработать 88,47 балла.

У мужчин разброс был значительно больше. Ирвинг Льюис упал при исполнении тройного сальто назад с тремя оборотами и получил всего 51,43 балла, лишив Канаду шансов пройти дальше. Не смогли удержаться на ногах и украинец Дмитрий Котовицкий с белорусом Макаром Митрофановым, но их ошибки получились менее грубыми, вследствие чего они набрали больше 78 очков. Всё решилось в дуэли Абраменко с Павлом Диком, и неожиданно верх взял менее титулованный акробат, заработав 102,46 балла за сальто назад с тремя винтами и на 11 очков превзойдя олимпийского чемпиона.

Что касается россиян, то на отборочном этапе они уверенно заняли первое место, более чем на 13 баллов опередив ближайших преследователей — американцев. Все трое очень уверенно представили свои элементы, а лидер сборной Максим Буров и вовсе показал лучший результат среди всех участников (121,68). Всего на 3,54 балла меньше набрал его партнёр по команде Павел Кротов, также остановивший выбор на тройном сальто назад с четырьмя винтами.

В итоге в заключительную стадию первенства пробились сборные России, Швейцарии, США и Белоруссии. Несмотря на впечатляющее выступление Эшли Колдуэлл, которая единственной из женщин набрала более 100 баллов за прыжок, американцы не смогли побороться за золото. Они остались лишь третьими, более чем на 36 очков опередив белорусов.

Что касается сражения за медали, то его исход во многом был предрешён уже после неудачного прыжка Бувар. Её вторая попытка оказалась ещё хуже первой и была оценена всего в 66,46 балла. С учётом того, что Никитина получила на 25 больше, соперничать с россиянами можно было только в случае провала Бурова и Кротова.

Но отечественные фристайлисты предоставили оппонентам шанс отыграться. Оба менее убедительно исполнили второй прыжок, но если двукратный чемпион мира в одиночном разряде всё же показал более чем достойный результат (115,93), то его напарник довольствовался всего 93,36 балла. И это при том, что оба выполнили в полёте тот же набор элементов, что и на предварительной стадии.

В итоге Ноэ Рот (118,41) и Пирмин Вернер (108,41) сделали всё возможное, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, но этого оказалось недостаточно. Сборная России осталась на вершине с общим результатом 300,94 балла и впервые в своей истории завоевала медали в командных соревнованиях по лыжной акробатике.

«Естественно, испытываем хорошие чувства. Мы справились и выиграли сегодня. Было очень волнительно, потому что соперники задали высочайшую планку. Я доволен этим чемпионатом мира, самое главное — что он состоялся, спасибо всем специалистам, тренерам, Федерации фристайла России. Сегодня самым сложным было не подвести команду. Да, допустили ошибки, но и соперники тоже ошибались, получилось так, что мы обыграли их. Когда исполнял последний прыжок, ощущал волнение. Даже дрожь по телу прошла, давно так не волновался, как на этом чемпионате мира», — цитирует Бурова пресс-служба ФФР.

Также по теме Полный комплект наград: российские могулисты добились исторических результатов на ЧМ по фристайлу Соревнования по могулу в рамках чемпионата мира по фристайлу в Алма-Ате стали триумфальными для российских спортсменов. Анастасия...

В свою очередь, Кротов признался, что по ходу командного турнира вдвойне волновался за результат, а также попросил прощения за неудачную попытку в финале.

«Решающий момент — прыжок Максима, который вывел нас на первую строчку! Мы — чемпионы... Было очень волнительно. Могу признаться, что в личных соревнованиях волновался меньше. Здесь же переживал в два раза больше, потому что выступаю не за себя, а за всю команду. Переживания не всегда способствуют хорошему, надо сдерживаться, но было очень волнительно. Тренеры довольны, всё в порядке, золотая медаль. Завтра отдохнём и будем готовиться к финалу Кубка мира, настрой боевой. Нельзя расслабляться», — сказал Кротов.

Своими эмоциями от выступления на чемпионате мира в Алма-Ате поделилась и Никитина. Ранее в одиночном разряде она завоевала бронзу.

«Эмоции радостные, старались сделать качественные прыжки и не думать о медалях. Конечно же, результатом довольны, но мы знаем свои ошибки, постараемся их исправить. Чем выше ступень пьедестала, тем больше работы. Конечно же, я довольна результатом, но если говорить об индивидуальных соревнованиях, то будем работать и стремиться ко второму и первому месту. Тренер тоже доволен, но работы ещё много предстоит», — заключила Никитина.