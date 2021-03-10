Буров поделился эмоциями после победы на ЧМ по фристайлу

Россиянин Максим Буров, завоевавший золотую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу в Алма-Ате, поделился своими эмоциями от победы на турнире.

«Я очень счастлив, очень доволен. Далось мне это непросто. Было очень волнительно, однако я справился и показал хороший результат. Быть чемпионом мира — это очень круто. Спасибо всем спортсменам и организаторам, кто провёл этот турнир», — заявил Буров сразу после победы в эфире «Матч ТВ».

Российский фристайлист во второй раз в карьере завоевал звание чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что фристайлист Буров стал чемпионом мира в акробатике.