Буров поделился эмоциями после победы на ЧМ по фристайлу
- © РИА Новости / Александр Кряжев
«Я очень счастлив, очень доволен. Далось мне это непросто. Было очень волнительно, однако я справился и показал хороший результат. Быть чемпионом мира — это очень круто. Спасибо всем спортсменам и организаторам, кто провёл этот турнир», — заявил Буров сразу после победы в эфире «Матч ТВ».
Российский фристайлист во второй раз в карьере завоевал звание чемпиона мира.
Ранее сообщалось, что фристайлист Буров стал чемпионом мира в акробатике.