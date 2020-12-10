Голы Зюле и Шупо-Мотинга и спасения Гилерме: как «Локомотив» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов

«Локомотив» проиграл «Баварии» в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов и завершил выступление в еврокубках. Первый тайм прошёл без забитых мячей, однако после перерыва мюнхенцы отличились дважды. Ворота российской команды поразили Никлас Зюле и Эрик Шупо-Мотинг. При этом железнодорожники могли пропустить больше, если бы не сейвы Маринато Гилерме.

Надежда на чудо

К последнему туру группового этапа еврокубков «Локомотив» остался единственной российской командой, которая не была лишена турнирной мотивации. Железнодорожники сохраняли возможность занять третье место в квартете А Лиги чемпионов и продолжить выступление в плей-офф Лиги Европы.

Однако для этого красно-зелёным требовалось практически совершить чудо — обыграть на выезде действующего обладателя трофея «Баварию». Плюс, нужно было, чтобы «Зальцбург» уступил «Атлетико».

С одной стороны, после того, как мюнхенцы гарантировали себе путёвку в 1/8 финала главного еврокубка, они выставили на выездной матч с «Атлетико» резервный состав. С другой, даже без целого ряда лидеров подопечные Ханса-Дитера Флика отобрали очки у предельно мотивированного «Атлетико», сравняв счёт на последних минутах — 1:1.

А потому Николич перед игрой прямо заявил, что в Мюнхене его подопечным нужно «сделать маленькое чудо». Примечательно, что 25 лет назад это «Локомотиву» уже удавалось. Тогда железнодорожники под руководством Юрия Сёмина пересеклись с «Баварией» на стадии первого раунда Кубка УЕФА и увезли из Германии сенсационную победу с минимальным счётом. Правда, в ответном матче «Локо» пропустил пять безответных мячей и вылетел из еврокубков.

Но уже при Николиче красно-зелёные в конце октября достойно смотрелись в противостоянии с грандом и едва не отобрали у него очки — 1:2. К очередной встрече с немецким коллективом российская команда подошла с серьёзными потерями, которые, впрочем, стали уже привычным делом. В заявку из-за травм не попали Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Зе Луиш и Фёдор Смолов. Вдобавок, пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек Мурило.

Мало того, в заявке не оказалось Гжегожа Крыховяка, Виталия Лисаковича, Даниила Куликова и Максима Мухина. По информации «РБ-Спорт», это оказалось связано с сомнительными тестами футболистов на коронавирус.

С учётом многочисленных потерь Николич решил не повторять ошибок прошлого тура и вернулся к расстановке с двумя центральными защитниками (дуэт Ведрану Чорлуке составил Слободан Райкович). Вместе с этим тренер максимально насытил центр поля, выпустив Антона Миранчука, Станислава Макгеева, Владислава Игнатьева, Франсуа Камано и Дмитрия Рыбчинского. А на острие атаки расположился Эдер.

А вот выпускать на замену тренерскому штабу было практически некого. В резерве оказалось всего пять человек: два вратаря, Антон Коченков и Андрей Савин, центральный защитник Виталий Лысцов и совсем юные Никита Иосифов и Александр Сильянов.

В свою очередь, Флик, как и предполагалось, выпустил смешанный состав. В частности, не попали в заявку Роберт Левандовски, Давид Алаба, Лукас Эрнандес, Йозуа Киммих, Хави Мартинес и Корантен Толиссо. А Бенжамен Павар, Серж Гнабри и Кингсли Коман остались на скамейке запасных. Зато с первых минут на поле вышли Томас Мюллер, Мануэль Нойер и восстановившийся после повреждения Альфонсо Дэвис.

Уверенный первый тайм от «Локомотива»

С первых минут стало понятно, как именно «Локомотив» собирается останавливать маститого соперника. Железнодорожники максимально внимательно действовали на флангах, не позволяя разбежаться быстрым и техничным Лерою Зане и Дугласу Косте. На правом краю действовали Дмитрий Живоглядов и Игнатьев, а на левом — Мацей Рыбусь и Рыбчинский.

В опорной зоне гостей находился один Макгеев, однако при атаках соперника к нему «садились» Миранчук и Камано. Таким образом, подопечные Николича опускались за линию мяча почти всей командой за исключением Эдера, который впереди ждал выносов, чтобы зацепиться за мяч и скинуть его партнёрам.

Схема «Локомотива» в первом тайме полностью работала. «Бавария» владела мячом, но практически не проникала в чужую штрафную, а удары по воротам если и проходили, то с дальней дистанции и мимо створа. Отлично работала у российской команды и подстраховка. В частности, на правом фланге контролировали Зане, а через левый мюнхенцы вскоре атаковать вовсе перестали. Нечасто мяч доходил и до Мюллера, а Эрик Шупо-Мотинг потерялся на поле.

Лишь по истечении получаса встречи хозяевам удалось нанести первый удар в створ. Коста сместился с правого фланга в центр и с линии штрафной пробил прямо в руки Маринато Гилерме. «Локомотив» ответил своей перспективной атакой. Гости на скорости убежали к чужим воротам, а Жером Боатенг позволил Рыбусю пробить из левого угла штрафной. Нойер отразил снаряд кулаками.

Спустя минуту мюнхенцы упустили свой самый опасный момент в первом тайме. Мюллер получил мяч от Дэвиса и метров с 15 пробил в ближний угол, но немного не попал в створ. В целом «Локо» ближе к перерыву не только не сбавил, а, напротив, начал забирать мяч под собственный контроль. В частности, в одном из эпизодов Живоглядов на правом фланге издевательски легко обыграл Дэвиса, но его навес цели не достиг.

Класс «Баварии»

Вторая половина встречи получилась для гостей куда более тяжёлой. Мюнхенцы не только контролировали мяч, но и куда чаще доводили дело до ударов. Помог и выход в атаку свежего Сержа Гнабри вместо Мюллера.

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Уже на 50-й минуте хозяева едва не открыли счёт после подачи углового. Высокому Никласу Зюле позволили спокойно пробить практически с линии вратарской, но Гилерме грамотно занял позицию на линии и парировал выстрел.

Спас команду натурализованный бразилец и ещё в паре эпизодов. На 54-й он оказался начеку после удара Шупо-Мотинга с близкой дистанции пяткой, а затем вовсе совершил невероятный сейв. Гилерме удалось ногой в стиле Игоря Акинфеева отразить выстрел Гнабри ему в противоход. На добивании нападающий, шокированный таким спасением, уже сам не попал в створ.

Однако по истечении часа игры «Баварии» всё же удалось открыть счёт. И вновь на подаче углового железнодорожники не уследили за Зюле. Никлас спокойно переиграл в верховом единоборстве Чорлуку и отправил снаряд в дальний угол. На этот раз Гилерме оказался бессилен.

Казалось, пропустив, «Локомотив» закончит сопротивление, ведь у Николича практически не было возможностей освежить игру, а сил у его подопечных оставалось всё меньше. Однако предпоследнюю десятиминутку железнодорожники провели относительно активно. Помог и выход на замену 19-летнего Никиты Иосифова вместо Камано. Едва появившись на поле, молодой футболист получил прекрасную передачу на ход и выбежал практически один на один с Нойером, но, испугавшись собственной прыти, пробил тому прямо в руки. А незадолго до этого Рыбусь со штрафного едва не отправил мяч в дальний угол.

Надежда «Локомотива» на положительный исход окончательно умерла лишь на 80-й минуте, когда «Бавария» забила второй мяч. И вновь наилучшим образом сыграл вышедший на замену Гнабри, который отдал тонкую передачу на ход Шупо-Мотингу. Камерунец мощным ударом едва не порвал сетку.

Таким образом, железнодорожники завершили своё выступление в еврокубках в текущем сезоне. В своей группе они не смогли подняться даже на третье место. Тем не менее им удалось дважды разойтись миром с «Атлетико» и достойно выглядеть в матчах с «Баварией». Решающим же стало домашнее поражение от «Зальцбурга».