Стал известен состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Баварией»

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Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Стал известен состав «Локомотива» на матч ЛЧ с «Баварией»
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Как сообщает пресс-служба железнодорожников, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Слободан Райкович, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Франсуа Камано, Дмитрий Рыбчинский и Антонио Эдер. 

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится 9 ноября в Мюнхене и начнётся в 23:00 мск.

Ранее защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь рассказал, связывался ли он со своим партнёром по сборной Польши и форвардом «Баварии» Робертом Левандовски перед очным матчем Лиги чемпионов.

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