Хет-трик Матеты, дубли Ибрагимовича и Мхитаряна, спасение «Валенсии» без Черышева: события дня в европейском футболе

Французский нападающий Жан-Филипп Матета оформил хет-трик и помог «Майнцу» одержать первую победу в текущем сезоне Бундеслиги. Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку и Генрих Мхитарян отметились дублями в Серии А. «Валенсия» спаслась от поражения во встрече Примеры с «Алавесом» после ухода с поля Дениса Черышева. А «Ливерпуль» разгромил «Лестер» в АПЛ. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Разгромная победа «Ливерпуля»

В центральном матче игрового дня АПЛ на «Энфилде» встретились «Ливерпуль» и «Лестер». Подопечные Брендана Роджерса перед игрой опережали действующего чемпиона на одно очко и в случае победы вернули бы себе лидерство. Сам же тренер имел возможность впервые обыграть бывшую команду.

Однако сделать это не удалось. Мерсисайдцы не оставили сопернику ни единого шанса и разгромили гостей. «Лестер» пропустил три безответных мяча, а мог — гораздо больше, если бы не многочисленные сейвы Каспера Шмейхеля.

Первым же вынудил датчанина капитулировать в середине первого тайма партнёр по команде Джонни Эванс. После подачи углового он отправил мяч в собственные ворота. А незадолго до перерыва отличился новичок «Ливерпуля» Диогу Жота. Попутно он установил сразу два рекорда. Во-первых, португалец стал единственным футболистом команды, забившим в своих четырёх первых домашних матчах АПЛ в составе клуба. Во-вторых, он поставил точку в атаке мерсисайдцев, включившей в себя 30 передач. Это наибольшее количество пасов, понадобившееся, чтобы забить гол, для данного коллектива в АПЛ. Довёл же счёт до разгромного также после подачи углового Роберто Фирмино.

Таким образом, «Лестер» проиграл «Ливерпулю» в шестом матче из семи последних в Премьер-лиге, не одержав при этом ни одной победы. Действующий чемпион, напротив, продлил беспроигрышную серию на «Энфилде» в национальном первенстве до 64 матчей и улучшил собственный рекорд.

6⃣ 4⃣ consecutive home league games unbeaten - a new club record 🤩



HOME ❤️ pic.twitter.com/Nw7FxQuXqN — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020

Камбэк «Валенсии» за пять минут

В Испании «Валенсия» Дениса Черышева совершила впечатляющий камбэк в матче с «Алавесом» — 2:2. Сам россиянин в третьей встрече Примеры подряд вышел на поле с первых минут, но ничем не запомнился и был заменён по истечении почти часа игры.

Уже на второй минуте Химо открыл счёт после подачи углового, а не уследил за ним в данном эпизоде именно Черышев. Вдобавок вскоре «Алавес» заработал пенальти, который реализовал Лукас Перес.

Отыграться «Валенсии» удалось уже после ухода с поля легионера из России.

На 71-й минуте «Алавес» мог довести счёт до крупного, но гол Виктора Лагуардии судья отменил из-за игры рукой. Зато в ответной атаке Ману Вальехо сократил отставание в счёте. А спустя пять минут Уго Гильямон головой отправил мяч в сетку после подачи со стандарта. На 95-й минуте Кевин Гамейро мог принести «Валенсии» волевую победу, но пробил выше, оказавшись прямо перед вратарём.

Дебют Тиля в Бундеслиге

А в Германии «Майнц» одержал первую победу в текущем сезоне Бундеслиги. К матчу восьмого тура с другим аутсайдером «Фрайбургом» команда подошла всего с одним очком в активе. Подопечные Яна-Морица Лихте потерпели шесть поражений подряд на старте, а две недели назад сыграли вничью с «Шальке».

Набрать долгожданные три очка коллективу помог хет-трик Жана-Филиппа Матеты, который трижды отличился ещё в первом тайме. Тяжёлое положение «Майнца» не сказывается на результативности француза. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он забил уже семь мячей (шесть — в последних четырёх матчах) и в гонке бомбардиров турнира уступает только Роберту Левандовски (11 голов) и Эрлингу Холанду (10), разделяя третье место с Лукасом Аларио из «Байера» и Андреем Крамаричем из «Хоффенхайма».

Также стоит отметить дебют в составе «Фрайбурга» Гуса Тиля. Арендованный у «Спартака» футболист вышел на замену на 88-й минуте и ничем запомниться не успел, а его команда потерпела третье поражение подряд — 1:3.

Рекорды Ибрагимовича

Если в Бундеслиге борьбу за звание лучшего бомбардира ведут Левандовски и Холанд, то в Серии А — Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. В субботу португалец оформил дубль в матче с «Кальяри» и догнал шведа в списке лучших снайперов чемпионата Италии. В воскресенье ветеран сделал то же самое во встрече с «Наполи» и довёл количество забитых мячей в нынешнем розыгрыше национального первенства до десяти. Причём на то, чтобы столько раз огорчить соперников, ему понадобилось всего шесть игр.

В целом 39-летний нападающий продлил результативную серию в чемпионате Италии до восьми матчей и установил новый рекорд «Милана». Также Ибрагимович вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров пяти ведущих национальных первенств Европы в истории. В активе Златана 288 голов. Лидирует Роналду (455), вслед за которым расположился Лионель Месси (447). «Милан» же благодаря победе над «Наполи» (3:1) сохранил лидерство в турнирной таблице.

Помимо Златана, дублями в рамках игрового дня Серии А отметились Ромелу Лукаку и Генрих Мхитарян. Бельгиец помог «Интеру» одержать волевую победу над «Торино» — 4:2. К 62-й минуте нерадзурри уступали — 0:2, но сумели проявить характер и вырвали три очка. Лукаку принял участие во всех голах команды. Помимо забитых мячей, он отдал голевые передачи на Лаутаро Мартинеса и Алексиса Санчеса. Теперь Ромелу занимает третье место в гонке бомбардиров турнира (семь мячей), а в списке футболистов, набравших больше всего баллов по системе «гол + пас», делит второе место с Роналду и Мхитаряном (девять баллов).

Также два мяча удалось забить полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну. Армянин помог римлянам дома разгромить «Парму» — 3:0. Особенно красивым получился первый гол опытного футболиста, когда он из-за пределов штрафной отправил снаряд под перекладину ударом с лёта.

Как Мхитарян, так и другие игроки Серии А в выходные появлялись на поле с нарисованной на лице красной полоской — в поддержку акции против домашнего насилия.

Семь голов за матч во Франции

Самый же результативный матч игрового дня в топ-5 лигах Старого Света состоялся во Франции, где ведущий борьбу за верхние строчки турнирной таблицы «Монпелье» с трудом обыграл дома аутсайдера «Страсбург» — 4:3.

Началась встреча более чем удачно для хозяев. Уже в дебюте игры они забили два безответных мяча благодаря точным ударам Педру Мендеша и Анди Делора. Однако соперник отыгрался в середине первого тайма, заработав два пенальти всего за пять минут. Первый реализовал Кенни Лала, а второй — Хабиб Диалло.

До перерыва команды успели ещё один раз обменяться мячами. Делор оформил дубль и снова вывел «Монпелье» вперёд, а Людовик Ажорк сравнял счёт на 45-й минуте. Второй тайм получился не столь результативным. Единственный гол записал на свой счёт ещё один нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборде. Таким образом, подопечные Мишеля Дер Закаряна продлили победную серию и делят третье место в турнирной таблице Лиги 1 с «Лионом» и «Монако».

Интрига в борьбе за чемпионство в Белоруссии

Пока в большинстве европейских стран футбольный сезон только начинает разгораться, в Белоруссии он подходит к концу. В воскресенье в стране одновременно стартовали матчи предпоследнего тура Высшей лиги. Главная интрига состояла в том, сумеет ли БАТЭ досрочно стать чемпионом. Борисовчане могли обеспечить себе титул в случае собственной победы над аутсайдером «Белшиной» и осечки «Шахтёра» в выездной встрече с «Рухом».

В результате жёлто-синие свой матч уверенно выиграли — 5:0. Дубль в их составе оформил Максим Скавыш, который лидирует в гонке бомбардиров турнира с 19 голами. Однако и солигорчане очки терять не стали и увезли непростую победу из Бреста — 2:1.

Одержали победы и четыре претендента на бронзовые медали: «Неман», «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо» и «Динамо-Брест». Теперь судьба всех комплектов наград решится в последнем туре.

В преддверии финиша БАТЭ опережает «Шахтёр» на одно очко и в рамках «белорусского класико» сыграет в Минске с «Динамо», где вполне может потерять баллы. «Шахтёр» же примет другую столичную команду «Минск» и будет надеяться на осечку борисовчан.