Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Наполи» и выйти на первое место в Серии А
- Reuters
Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Милану» принёс дубль Златана Ибрагимовича, отличившегося на 20-й и 54-й минутах, а также мяч Йенса Хёуге, забившего в компенсированное ко второму тайму время.
«Наполи» ответил голом Дриса Мертенса, забившего на 63-й минуте, а уже спустя две минуты неаполитанцы остались вдесятером после удаления Тьемуэ Бакайоко.
«Милан» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Наполи» с 14 очками — шестой.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович установил рекорд «Милана» по продолжительности голевой серии в Серии А.