Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Наполи» и выйти на первое место в Серии А

«Милан» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче восьмого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Милану» принёс дубль Златана Ибрагимовича, отличившегося на 20-й и 54-й минутах, а также мяч Йенса Хёуге, забившего в компенсированное ко второму тайму время.

«Наполи» ответил голом Дриса Мертенса, забившего на 63-й минуте, а уже спустя две минуты неаполитанцы остались вдесятером после удаления Тьемуэ Бакайоко.

«Милан» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Наполи» с 14 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович установил рекорд «Милана» по продолжительности голевой серии в Серии А.