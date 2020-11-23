Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Наполи» и выйти на первое место в Серии А

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«Милан» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче восьмого тура итальянской Серии А.
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Наполи» и выйти на первое место в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Милану» принёс дубль Златана Ибрагимовича, отличившегося на 20-й и 54-й минутах, а также мяч Йенса Хёуге, забившего в компенсированное ко второму тайму время.

«Наполи» ответил голом Дриса Мертенса, забившего на 63-й минуте, а уже спустя две минуты неаполитанцы остались вдесятером после удаления Тьемуэ Бакайоко.

«Милан» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Наполи» с 14 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович установил рекорд «Милана» по продолжительности голевой серии в Серии А.

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