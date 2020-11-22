Ибрагимович установил рекорд «Милана» по продолжительности голевой серии

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Шведский форвард Златан Ибрагимович стал первым футболистом в истории «Милана», забившим в восьми матчах Серии А подряд.
Ибрагимович установил рекорд «Милана» по продолжительности голевой серии
  • Reuters

В выездном матче восьмого тура с «Наполи» 39-летний швед отличился на 20-й минуте встречи.

Таким образом, Ибрагимович отличился в восьмом матче Серии А подряд, что прежде не удавалось ни одному игроку «Милана» со времени перехода чемпионата на новую систему начисления очков, принятую в сезоне-1994/95.

Он также вышел на третье место в истории клуба по числу голов в восьми стартовых турах. В активе Ибрагимовича девять голов. Больше него забивали только Марко ван Бастен и Гуннар Нордаль — 12 и десять голов соответственно.

Ранее сообщалось, что два гола Лукаку помогли «Интеру» взять верх над «Торино» в матче Серии А.

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