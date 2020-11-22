Два гола Лукаку помогли «Интеру» взять верх над «Торино» в матче Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над туринским «Торино» в матче восьмого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Милане на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

«Торино» забил первым. На второй добавленной к первому тайму минуте отличился Симоне Дзадза, а на 62-й Кристиан Ансальди реализовал пенальти.

Победу «Интеру» принесли голы Алексиса Санчеса, забившего на 64-й минуте, Ромелу Лукаку, отличившегося на 67-й с игры и 84-й с пенальти, а также гол Лаутаро Мартинеса, забившего на 90-й минуте.

«Интер» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с пятью очками — 18-й.

Ранее сообщалось, что дубль Генриха Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Парму» в Серии А.