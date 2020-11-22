Дубль Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Парму» в Серии А

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Римская «Рома» одержала победу над «Пармой» в матче восьмого тура итальянской Серии А.
Дубль Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Парму» в Серии А
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Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Роме» принёс гол Борхи Майораля, отличившегося на 28-й минуте, и дубль Генриха Мхитаряна, забившего на 32-й и 40-й минутах.

«Рома», продлившая свою беспроигрышную серию до семи матчей, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. «Парма» с шестью очками — 16-я.

В параллельном матче «Верона» на своём поле уступила «Сассуоло» — 0:2.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Кальяри» в Серии А.

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