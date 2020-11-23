«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в Примере

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«Валенсия» и «Алавес» сыграли вничью в матче десятого тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в Примере
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Встреча, прошедшая в Витории, завершилась со счётом 2:2.

«Алавес» забил первым. На 2-й минуте отличился Химо, а на 16-й минуте пенальти реализовал Лукас Перес.

«Валенсия» ответила голами Ману Вальехо и Уго Гильямона, забивших на 72-й и 77-й минутах. Российский хавбек Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 58-й минуте, не отличившись результативными действиями.

«Валенсия» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» с 9 баллами — 16-й.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» и упрочил своё лидерство в Примере.

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