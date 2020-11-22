«Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» и упрочил своё лидерство в Примере
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Встреча, прошедшая в Кадисе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Сосьедаду» принёс гол Александера Исака, забившего на 66-й минуте.
Для клуба «Реал Сосьедад» эта победа стала шестой подряд. Команда из Сан-Себастьяна лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 23 очка и увеличив отрыв от идущего вторым «Атлетико», у которого два матча в запасе, до трёх очков. «Кадис» с 14 очками — шестой.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Барселону» в Примере впервые за 10 лет.