«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Лестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Диогу Жоту и Роберто Фирмино, отличившихся на 41-й и 86-й минутах соответственно.

Автогол на 21-й минуте — в пассиве защитника «Лестера» Джонни Эванса.

«Ливерпуль» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, сравнявшись по баллам с лидирующим «Тоттенхэмом». «Лестер» с 18 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Лидсом» в АПЛ.