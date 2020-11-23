«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Лестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Диогу Жоту и Роберто Фирмино, отличившихся на 41-й и 86-й минутах соответственно.

Автогол на 21-й минуте — в пассиве защитника «Лестера» Джонни Эванса.

«Ливерпуль» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, сравнявшись по баллам с лидирующим «Тоттенхэмом». «Лестер» с 18 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Лидсом» в АПЛ.

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