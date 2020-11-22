Покер Холанда, дубль Роналду за пять минут и победа «Атлетико» над «Барселоной»: события дня в европейском футболе

Эрлинг Холанд оформил покер во втором тайме матча Бундеслиги с «Гертой» и помог дортмундской «Боруссии» одержать волевую победу. Криштиану Роналду отличился дважды за пять минут во встрече с «Кальяри» и довёл число забитых мячей в Серии А до 60. «Атлетико» обыграл «Барселону» в Примере благодаря грубой ошибке Марка-Андре тер Штегена. А «Тоттенхэм» оказался сильнее «Манчестер Сити». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Грубейшая ошибка тер Штегена

В одном из центральных матчей игрового дня встретились «Атлетико» и «Барселона». Команды подошли к очному противостоянию в разной форме. Если мадридцы одержали четыре победы в пяти последних матчах Примеры, то каталонцы — лишь одну. Поэтому три очка были крайне необходимы подопечным Рональда Кумана.

Для Лионеля Месси данный матч стал 800-м в составе «Барселоны». Однако аргентинец и его партнёры в этот вечер выглядели не лучшим образом. Гости практически не угрожали воротам Яна Облака, хотя больше владели мячом. Хозяева, напротив, уже на первых минутах создали пару опасных моментов. Например, Маркос Льоренте пробил в перекладину.

Однако судьбу матча в результате решила грубейшая ошибка Марка-Андре тер Штегена в добавленное арбитром время. Немец неосмотрительно сыграл на выходе метрах в 30 от своих ворот и позволил Яннику Карраско обыграть себя, а затем отправить мяч в пустой створ.

Во второй половине встречи «Барселона» вдобавок осталась без получившего травму колена Жерара Пике. Футболист покидал поле в слезах. А в концовке не сумел продолжить игру ещё один защитник, Серхи Роберто, и каталонцам пришлось оставшиеся минуты провести в меньшинстве.

«Атлетико» же не только одержал пятую победу подряд в Примере и догнал лидирующий «Реал Сосьедад», но и одержал первую победу над «Барселоной» в чемпионате Испании с февраля 2010-го. В свою очередь, сине-гранатовые опустились на десятое место. После восьми туров в их активе всего 11 очков. Это худший результат для команды с сезона-1991/92.

Вторая подряд осечка «Реала»

Очередную осечку допустил и другой испанский топ-клуб «Реал». В прошлом туре мадридцы крупно уступили «Валенсии» (1:4), а в этом разошлись миром с занимающим третье место в турнирной таблице «Вильярреалом» Унаи Эмери — 1:1.

В преддверии матча коллектив Зинедина Зидана понёс серьёзные потери. Из-за различных повреждений в заявку не попали сразу три ключевых игрока: Серхио Рамос, Каземиро и Карим Бензема. Впрочем, заменивший француза на острие атаки Мариано Диас открыл счёт уже на второй минуте.

Однако увеличить преимущество после удачного начала «Реалу» не удалось. Гол испанца так и остался для гостей единственным ударом в створ чужих ворот. «Вильярреалу» удалось отыграться на 76-й минуте, причём мадридцы в четвёрый раз за последние два матча пропустили с пенальти. Тибо Куртуа в своей штрафной сбил Саму Чуквезе, а Жерар Морено с «точки» не промахнулся, хотя бельгиец угадал направление полёта мяча.

Победа Моуринью над Гвардиолой

А в чемпионате Англии в субботу состоялась встреча Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы. Ведущий борьбу за лидерство в турнирной таблице «Тоттенхэм» португальца принимал неудачно начавший сезон «Манчестер Сити» испанца.

Результат матча можно назвать не самым логичным. Горожане владели мячом 66,1% времени, нанесли 22 удара по воротам против четырёх у соперника, но потерпели поражение — 0:2. Во многом добиться успеха лондонцам помог ранний гол. Уже на пятой минуте хозяева успешно разыграли стандартное положение в центре поля, а Сон Хын Мин после передачи Тангая Н'Домбеле вышел один на один и отправил мяч между ног вратаря. Этот гол стал для корейца девятым в текущем сезоне АПЛ, и он вырвался в лидеры гонки бомбардиров турнира. Впоследствии «Сити» имел немало моментов, чтобы сравнять счёт, но не сумел их реализовать. А гол Эмерика Лапорта в середине первого тайма судья отменил из-за игры рукой у Габриэла Жезуса.

Окончательно все вопросы об исходе противостояния оказались сняты во второй половине встречи, когда вышедший на замену Джовани Ло Чельсо отправил мяч в сетку первым же касанием. А отдавший ему голевую передачу Гарри Кейн закрепился не только на первом месте в гонке лучших ассистентов АПЛ (9), но и в списке футболистов, набравших больше всего баллов за результативность — 16 (7 + 9).

Победа позволила «Тоттенхэму» временно возглавить турнирную таблицу АПЛ. В свою очередь, Моуринью впервые в карьере удалось дважды подряд обыграть команду Гвардиолы.

Рекорды Роналду в Серии А

Если для Месси игровой день получился не слишком удачным, то для пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду — вполне успешным. В матче с«Кальяри» «Ювентусу» долго не удавалось открыть счёт, пока на первый план не вышел португалец.

Всего пяти минут хватило 35-летнему нападающему, чтобы оформить дубль. Сначала он отметился красивым обводящим ударом из пределов штрафной, а затем замкнул комбинацию у дальней штанги после подачи углового.

Теперь в активе Роналду восемь голов в пяти матчах текущего сезона Серии А. С этим показателем он догнал Златана Ибрагимовича в гонке бомбардиров турнира. Также Криштиану — первый футболист в истории «Ювентуса», которому удалось отличиться в пяти стартовых встречах сезона.

На то, чтобы забить 60 мячей в чемпионате Италии, у португальца ушло всего три сезона. Для сравнения двукратному чемпиону мира Роналдо, который выступал за «Интер» и «Милан», на то, чтобы отличиться в Серии А 58 раз, понадобилось семь сезонов.

А вот «Аталанта» на выезде не смогла обыграть дебютанта Серии А «Специю» — 0:0. Теперь в активе бергамасков значится лишь одна победа в пяти последних матчах чемпионата страны. Алексей Миранчук, несмотря на гол в ворота «Интера» в прошлом туре, вновь остался в запасе и вышел на замену лишь на 84-й минуте.

Самый юный дебютант в истории Бундеслиги

В Бундеслиге главным событием игрового дня стал покер Эрлинга Холанда. Результативная игра нападающего дортмундской «Боруссии» затмила даже осечку «Баварии» в матче с «Вердером». После первого тайма матча с «Гертой» казалось, что жёлто-чёрные тоже рискуют потерять очки. Гости уступали с минимальным счётом при не самой впечатляющей игре.

Однако во второй половине встречи Холанд фактически в одиночку привёл свою команду к победе. Всего трёх минут хватило 20-летнему скандинаву, чтобы оформить дубль. Но на этом Эрлинг не остановился и на 62-й минуте забил третий мяч, а на 79-й — четвёртый.

Таким образом, Холанд практически догнал Роберта Левандовски в гонке бомбардиров Бундеслиги. В активе нападающего «Баварии» 11 голов, тогда как у форварда «Боруссии» — десять. Попутно норвежец побил рекорд Уве Зеелера, который в 22 первых матчах чемпионата Германии отличился 20 раз. Эрлинг на этом же отрезке записал на свой счёт 23 гола.

Единственным футболистом, которому удалось отвлечь внимание болельщиков от Холанда, стал Юссуфа Мукоко. Юный форвард вышел на замену в концовке матча и в возрасте 16 лет и одного дня стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги.

Победа и гол Татаева в Чехии

Куда удачнее, чем для Алексея Миранчука, сложился игровой день для российского защитника чешской «Млады Болеслав» Алексея Татаева. Отечественный футболист открыл счёт в матче с «Пардубице» на 20-й минуте, а его команда одержала разгромную победу — 4:1. Для самого игрока этот гол стал уже вторым в текущем сезоне.

Правда, дела «Млады» пока складываются не лучшим образом. Отчётная победа для подопечных Йозефа Вебера — лишь вторая в нынешнем розыгрыше первенства Чехии, а стартовали они с трёх поражений подряд. Коллектив Татаева с восемью очками в активе занимает пока только 13-е место из 16-ти в турнирной таблице.