«Спорт не должен ассоциироваться с нарушениями»: правозащитники выступают против этапа «Формулы-1» в Саудовской Аравии

Несколько международных правозащитных организаций раскритиковали «Формулу-1» за решение провести этап в Саудовской Аравии. По их мнению, власти государства неоднократно нарушали права человека и используют автоспорт, чтобы обелить свою репутацию. Руководители королевских гонок подчеркнули, что со всей серьёзностью относятся к данной проблеме и требуют соблюдения своих принципов при организации всех Гран-при.

В 2021 году в календарь «Формулы-1» впервые будет включён новый этап — Гран-при Саудовской Аравии. Пока известно лишь то, что гонка пройдёт в тёмное время суток и станет, вероятно, предпоследней в сезоне. Её примет городская трасса в Джедде. Сообщается также, что контракт с местной федерацией авто- и мотоспорта заключён на десять лет.

Новость о появлении нового этапа была обнародована на фоне недовольства сразу нескольких международных правозащитных организаций. По мнению их представителей, власти Саудовской Аравии используют спорт, чтобы «обелить» свою репутацию и отвлечь внимание общественности от многочисленных нарушений прав человека.

«Пытались ли сотрудники «Формулы-1» на переговорах с властями Саудовской Аравии призвать освободить активистов, единственным преступлением которых стала борьба за право женщин водить автомобиль? Болельщики, СМИ и команды должны воспользоваться этим моментом, чтобы заявить, что их спорт не должен ассоциироваться с подобными серьёзными нарушениями прав человека», — цитирует представительницу Human Rights Watch Минки Уорден The Guardian.

Обеспокоенность по поводу данного решения выразили и в Amnesty International. Один из руководителей его британского отделения Феликс Джейкенс также напомнил о судьбе арестованных активисток.

«Руководство Саудовской Аравии сажает, изгоняет и заставляет молчать критиков властей. Саудовская Аравия избрала двуличный подход — она нарушает права человека и одновременно с этим спускает огромные деньги на проведение ярких спортивных мероприятий», — уверен Джейкенс.

the Sportswashing bandwagon rolls on (a bit faster this time) https://t.co/R6a3xqyRO0 — felix jakens (@felixjakens) November 5, 2020

Руководители «Формулы-1» ответили на недовольство активистов. Они заверили, что со всей серьёзностью относятся к проблемам прав человека и требуют того же от всех организаторов при проведении этапов.

«Такие виды спорта, как «Формула-1», делают всё возможное, чтобы преодолевать границы и культурные различия, чтобы объединять страны и сообщества и вместе разделить страсть и любовь к невероятным соревнованиям и достижениям», — приводит текст заявления портал Autosport.com.

Между тем значимость дебюта королевских гонок в Саудовской Аравии отметил министр спорта Абдул-Азиз бен Турки аль Сауд.

«Саудовскую Аравию критиковали за то, что она была закрыта от мира, а теперь, когда мы открылись, нас критикуют за использование спорта для обеления репутации. Мечта многих жителей страны сбудется. Это особенный момент. Мы покажем миру наши возможности», — цитирует его BBC.

Информация о том, что Саудовская Аравия может принять этап в следующем году, появилась ещё в январе. В осенью СМИ сообщили, что этап точно войдёт в календарь сезона-2021, а руководители команд уже ознакомились с соответствующим планом.

Несколько дней назад организация Amnesty International выступила с критикой данного решения.

«Несмотря на то, с какой помпой женщинам в Саудовской Аравии наконец-то разрешили водить машину, не боясь оказаться за решёткой, власти недавно арестовали и подвергли пыткам нескольких видных активистов, отстаивающих права женщин», — заявил Джейкенс.

Кроме того, в организации призвали отреагировать руководителей команд и самих пилотов, включая Люиса Хэмилтона, активно выступающего против неравенства и дискриминации. Британец отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что ему сначала необходимо изучить этот вопрос.

Вопреки предупреждениям активистов, некоторые функционеры выразили уверенность в том, что королевские гонки окажут плодотворное влияние на Саудовскую Аравию.

«Думаю, любой спорт в любой ситуации — это всегда хорошо. Спорт всегда несёт позитивный посыл. Именно так мы и должны его рассматривать. Мы просто должны понять, что можем изменить ситуацию к лучшему. И это очень важно», — отметил руководитель Ferrari Маттиа Бинотто.

Схожей позиции придерживается и глава Mercedes Тото Вольфф. В то же время руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что команды не должны оценивать целесообразность включения в календарь того или иного этапа, так как этой задачей занимается руководство «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации (FIA).

«Мы не политическая организация. Спорт не должен быть связан с политикой. Поэтому мы доверяем руководителям автоспорта и их решениям и будем соревноваться и показывать самые лучшие результаты там, где они решат проводить гонки», — подчеркнул Хорнер.

Стоит отметить, что некоторое время назад активисты выступили против продажи команды Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» инвестиционному фонду, принадлежащему принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману. Они выражали мнение, что если руководство турнира одобрит сделку, это может негативно сказаться на его репутации. В результате покупка так и не состоялась.