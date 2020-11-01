Хэмилтон не исключил своего ухода из «Формулы-1» после сезона-2020

Британский пилот Mercedes, шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон не исключил, что может завершить карьеру после окончания сезона 2020 года.

«Мы много общаемся с Тото Вольфом, мне всегда важно понимать, что его беспокоит в жизни. Нам не всё равно друг на друга. Я уже много-много лет выступаю в «Формуле-1», так что я понимаю его желание немного отойти от дел и проводить больше времени со своей семьёй. Я тоже думаю о всяком разном. Я прекрасно себя чувствую, я силён, и мне кажется, что я мог бы продолжать в том же духе ещё много месяцев. Мне бы хотелось быть в «Формуле-1» в следующем году, но я сейчас ничего не могу вам гарантировать. Очень многое увлекает меня и помимо гонок, так что посмотрим. В любом случае я мечтаю однажды рассказать своим детям о семи чемпионских титулах», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

35-летний Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году. В его активе 93 победы и 97 поул-позишен, что является рекордом в истории чемпионата. На его счету шесть чемпионских титулов, что является вторым результатом в истории «Формулы-1» после рекорда Михаэля Шумахера, выигравшего чемпионат семь раз.

Нынешний контракт Хэмилтона с Mercedes истекает по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что Mercedes в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1».