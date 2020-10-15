Хет-трик Захави за 22 минуты, дубли Лукаку и Левандовски, поражения Англии и Хорватии: чем запомнились матчи Лиги наций

Сборная Англии неожиданно уступила Дании, закончив встречу вдевятером. Хорватия проиграла дома Франции, несмотря на очередной гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Дубли Роберта Левандовски и Ромелу Лукаку помогли Польше и Бельгии возглавить свои группы. А нападающий сборной Израиля Эран Захави оформил хет-трик за 22 минуты. RT рассказывает, чем запомнились матчи игрового дня в Лиге наций УЕФА.

Ничья в Бергамо и дубль Левандовски во Вроцлаве

По итогам очередного игрового дня Лиги наций смена лидера произошла сразу в двух группах Лиги А. Так, в квартете 1 на первое место вышла сборная Польши.

Это стало возможным после того, как Италия дома разошлась миром с Нидерландами — 1:1. «Скуадра адзурра» открыла счёт уже на 16-й минуте благодаря точному удару Лоренцо Пеллегрини, но довольно быстро позволила сопернику отыграться. В составе голландцев отличился Донни ван де Бек.

Во втором тайме победу вырвать могли скорее гости, чем хозяева, которые нанесли лишь один удар по воротам Яспера Силессена. Таким образом, итальянцам удалось до семи встреч продлить беспроигрышную серию в матчах с Нидерландами. Последнее поражение от «оранжевых» они потерпели ещё на Евро-2008.

А Нидерланды по-прежнему не знают побед под руководством нового главного тренера Франка де Бура. Во главе с этим специалистом команда дважды сыграла вничью в рамках Лиги наций и уступила Мексике в товарищеской встрече.

В свою очередь, поляки дома не оставили шансов аутсайдеру группы Боснии и Герцеговине — 3:0. Существенно упростило задачу хозяевам удаление 21-летнего защитника соперника Анеля Ахмедходжича, который получил прямую красную карточку уже на 14-й минуте матча.

Главным же героем противостояния стал Роберт Левандовски. Форвард «Баварии» получил повреждение в матче с Италией и даже был заменён, но всё равно вышел на поле во Вроцлаве с первых минут.

В результате нападающий оформил дубль и отдал результативную передачу. Теперь на счету лучшего бомбардира в истории сборной Польши значатся 63 гола в 113 матчах в составе национальной команды.

Сотый матч Эриксена и 55-й гол Лукаку

А в группе 2 на первое место вышла сборная Бельгии, которая обошла в турнирной таблице Англию. Британцы в первых трёх встречах турнира набрали семь очков из девяти возможных и даже обыграли бельгийцев. Но в среду подопечные Гарета Саутгейта дома с минимальным счётом неожиданно уступили Дании.

Судьбоносными для хозяев оказались заключительные 15 минут первого тайма. Сначала Гарри Магуайр получил сомнительную вторую жёлтую карточку за опасный подкат на чужой половине поля, а затем Кайл Уолкер в собственной штрафной нарушил правила на Томасе Делейни.

Пенальти уверенно реализовал капитан датчан Кристиан Эриксен, проводивший сотый матч за сборную. Полузащитник «Интера» отметился голом в третьей встрече подряд в составе национальной команды.

Во втором тайме англичане в меньшинстве сделали всё, чтобы сравнять счёт, но так и не сумели пробить великолепно отыгравшего матч Каспера Шмейхеля. А в добавленное арбитром время хозяева и вовсе остались вдевятером. Прямую красную карточку получил Рис Джеймс.

Англичане уступили датчанам в официальном матче лишь во второй раз в истории и впервые с 1983 года, когда скандинавы сенсационно преградили сопернику путь на Евро-1984.

Сборная Бельгии не могла не воспользоваться осечкой конкурента и на выезде обыграла аутсайдера группы Исландию — 2:1. Набрать три очка бронзовому призёру ЧМ-2018 не помешало даже отсутствие получившего повреждение Кевина Де Брёйне.

На первый план в этой встрече, как и в Лондоне, вышел футболист «Интера». Ромелу Лукаку открыл счёт в начале матча, а затем сам заработал и реализовал пенальти. Теперь в активе форварда 55 голов в 87 играх за сборную своей страны.

Победа Португалии без Роналду и гол Влашича в Загребе

В группе 3 лидерство продолжают делить Португалия и Франция. В среду действующие чемпионы Европы и мира соответственно одержали очередные победы.

Португальцы дома разгромили Швецию (3:0), несмотря на потерю заболевшего коронавирусом Криштиану Роналду. В его отсутствие бремя лидерства взял на себя новичок «Ливерпуля» Диогу Жота, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Особенно красивым получился второй гол нападающего: он ворвался в штрафную с левого фланга, обыграв по пути двоих защитников, и аккуратно катнул мяч в ближний угол.

А в Загребе состоялся ремейк финала чемпионата мира-2018 Хорватия — Франция. Гости открыли счёт уже на шестой минуте благодаря точному удару Антуана Гризманна. Нападающий «Барселоны» огорчил «шашечных» во второй раз за последние два месяца. В сентябре он помог «трёхцветным» одержать победу на «Стад де Франс» — 4:2.

В середине второго тайма хозяевам удалось отыграться. В их составе, как и в предыдущем матче со Швецией, отличился полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Победу же французам принёс Килиан Мбаппе, который на 79-й минуте замкнул подачу Луки Диня с левого фланга.

Спасение Турции и волевая победа Израиля

Хватало интересных событий и в Лиге В. Например, в группе сборной России Турция сотворила камбэк в домашнем матче с Сербией. Как и во встрече с подопечными Станислава Черчесова, после первого тайма игроки Шенола Гюнеша уступали с минимальным счётом.

Сергей Милинкович-Савич забил третий мяч в последних двух матчах в составе национальной команды. А сразу после перерыва полузащитник «Лацио» заработал пенальти, который реализовал Александар Митрович.

Однако турки не сдались и сумели отыграться. Причём основная заслуга в этом принадлежит Хакану Чалханоглу, который сначала отличился сам, а затем отдал результативную передачу на Озана Туфана. Таким образом, обе сборные не сумели сократить отставание от России и Венгрии. После четырёх игр в активе Турции три очка, Сербии — два.

Ещё более впечатляющий камбэк удалось совершить сборной Израиля в выездном матче со Словакией. В первом тайме гости пропустили два безответных мяча, однако после перерыва отличились трижды и вырвали волевую победу.

Причём все три мяча в их составе забил переживающий вторую молодость 33-летний Эран Захави. На то, чтобы оформить хет-трик, ветерану понадобилось всего 22 минуты. Удачная игра в Трнаве помогла нападающему с 24 голами догнать Йосси Бенаюна в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Причём 18 мячей нападающий забил только за последние два года, когда стал играть чистого форварда. За этот период ему удалось оформить три хет-трика в составе сборной. Столь высокая результативность помогла Захави подписать контракт с одной из ведущих команд Нидерландов — ПСВ.

Борьба Финляндии за повышение в классе и мяч Уэльса в концовке

В группе 4 Лиги B соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020 Финляндия продолжает вести борьбу с Уэльсом за повышение в классе. В среду обе команды одержали победы с минимальным счётом.

«Суоми» дома обыграли Ирландию, а единственный мяч на 66-й минуте забил нападающий «Аугсбурга» Фредрик Йенсен. Финский форвард продлил свою голевую серию в Лиге наций до трёх встреч.

Сборная Ирландии же не только не знает побед в текущем сезоне турнира (две ничьи и два поражения), но и впервые с 1989-го не смогла забить в четырёх матчах подряд.

4 - Republic of Ireland have failed to score in four consecutive competitive matches for the first time since March 1989. Stifled. — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2020

В свою очередь, Уэльс на выезде вынудил Болгарию капитулировать лишь незадолго до финального свистка. Чужие ворота удалось поразить вышедшему на замену полузащитнику «Чарльтона» Джонатану Уильямсу, для которого этот гол стал дебютным за национальную команду.

Шедевр Кварацхелии и лидерство Белоруссии

Борьбу за выход в Лигу B продолжают Белоруссия с Грузией. Причём белорусам в среду удалось выйти на первое место группы 4 благодаря домашней победе над Казахстаном — 2:0. Матч в целом получился равным, но хозяевам дважды удалось огорчить соперника. Свои первые мячи за сборную забили Евгений Яблонский и Роман Юзепчук.

Ничья во встрече прямых конкурентов, Литвы и Албании, позволила Белоруссии с семью очками в активе захватить лидерство.

Также по теме Хет-трик Холанда, пять голов футболистов РПЛ и ляп вратаря израильтян: чем запомнились матчи Лиги наций Сборные Англии и Хорватии одержали волевые победы с одинаковым счётом. Франция и Португалия не сумели поразить ворота друг друга....

А вот Грузия упустила победу над Северной Македонией. Любопытно, что эта встреча стала фактически репетицией решающего противостояния за путёвку на Евро-2020, которое состоится в ноябре.

На этот раз кавказская команда была очень близка к победе. На 67-й минуте балканцы остались в меньшинстве, а затем на замену вышел полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. И вскоре футболист сотворил очередной шедевр. После розыгрыша углового он ворвался в штрафную с левого фланга, обыграв по пути двоих оппонентов, и закрутил мяч в дальний угол.

Однако уже в добавленное арбитром время македонцы заработали пенальти и ушли от поражения. Первая встреча между командами в сентябре завершилась с аналогичным счётом — 1:1.

А вот сборная Молдавии занести себе в актив игровой день никак не может. Подопечные Энгина Фирата дома крупно уступили лидеру группы 3 Словении — 0:4. При этом трижды удалось отличиться нападающему «Сарагосы» Харису Вучкичу. В трёх последних матчах за национальную команду он забил пять мячей.