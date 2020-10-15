Дубль Лукаку принёс Бельгии победу над Исландией в матче Лиги наций

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Исландии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Рейкьявике, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу сборной Бельгии принесли два гола Ромелу Лукаку, забившего на 9-й и реализовавшего пенальти на 38-й минутах.

Исландия ответила голом Биркира Мар Севарссона, отличившегося на 17-й минуте.

Следующим соперником Исландии станет Дания, а Бельгия сыграет с Англией.

В других матчах игрового дня Уэльс обыграл Болгарию (1:0), Северная Македония и Грузия сыграли вничью (1:1), Словения разгромила Молдову (4:0), Эстония и Армения не выявили победителя (1:1), Белоруссия обыграла Казахстан (2:0), а Греция и Косово не сумели открыть счёт (0:0).

Ранее сообщалось, что Италия и Нидерланды не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА.