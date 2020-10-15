Италия и Нидерланды не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Бергами, завершилась со счётом 1:1.
За Италию на 16-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини, отличившийся с передачи Николо Бареллы.
Нидерланды ответили голом Донни ван де Бека, которому ассистировал Мемфис Депай.
В параллельном матче группы 1 дивизиона A Польша разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 3:0. Дубль в активе Роберта Левандовски.
Следующим соперником Италии станет Польша, а Нидерланды сыграют с Боснией и Герцеговиной.
Ранее сообщалось, что Англия в меньшинстве проиграла Дании в Лиге наций УЕФА.