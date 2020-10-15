Италия и Нидерланды не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА

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Сборные Италии и Нидерландов сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Италия и Нидерланды не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бергами, завершилась со счётом 1:1.

За Италию на 16-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини, отличившийся с передачи Николо Бареллы.

Нидерланды ответили голом Донни ван де Бека, которому ассистировал Мемфис Депай.

В параллельном матче группы 1 дивизиона A Польша разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 3:0. Дубль в активе Роберта Левандовски.

Следующим соперником Италии станет Польша, а Нидерланды сыграют с Боснией и Герцеговиной.

Ранее сообщалось, что Англия в меньшинстве проиграла Дании в Лиге наций УЕФА.

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