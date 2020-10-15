Англия в меньшинстве проиграла Дании в Лиге наций УЕФА

Сборная Англии потерпела поражение от национальной команды Дании в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 31-й минуте матча сборная Англии осталась вдесятером после удаления Гарри Магуайра, получившего две жёлтые карточки.

Победный для датской команды мяч на 35-й минуте забил Кристиан Эриксен, реализовавший пенальти.

Уже в компенсированное ко второму тайму время ещё один английский игрок был удалён с поля. Прямую красную карточку получил Рис Джеймс.

Следующим соперником Англии станет Бельгия, а Дания сыграет с Исландией.

Ранее сообщалось, что Португалия без Роналду разгромила Швецию в Лиге наций УЕФА.