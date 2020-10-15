Англия в меньшинстве проиграла Дании в Лиге наций УЕФА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 31-й минуте матча сборная Англии осталась вдесятером после удаления Гарри Магуайра, получившего две жёлтые карточки.
Победный для датской команды мяч на 35-й минуте забил Кристиан Эриксен, реализовавший пенальти.
Уже в компенсированное ко второму тайму время ещё один английский игрок был удалён с поля. Прямую красную карточку получил Рис Джеймс.
Следующим соперником Англии станет Бельгия, а Дания сыграет с Исландией.
Ранее сообщалось, что Португалия без Роналду разгромила Швецию в Лиге наций УЕФА.