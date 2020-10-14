Португалия без Роналду разгромила Швецию в Лиге наций УЕФА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу Португалии принесли голы Бернарду Силвы и Диогу Жоты, оформившего дубль.
Форвард и капитан португальской сборной Криштиану Роналду участия в матче не принимал из-за выявления у него коронавирусной инфекции.
Следующим соперником Португалии станет Франция, а Швеция сыграет с Хорватией.
Ранее сообщалось, что гол Влашича не спас Хорватию от проигрыша Франции в Лиге наций УЕФА.