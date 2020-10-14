Гол Влашича не спас Хорватию от проигрыша Франции в Лиге наций УЕФА

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Сборная Хорватии потерпела поражение от национальной команды Франции в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Гол Влашича не спас Хорватию от проигрыша Франции в Лиге наций УЕФА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Загребе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу сборной Франции принесли голы Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, отличившихся на 8-й и 79-й минутах соответственно.

Хорватия ответила голом хавбека московского ЦСКА Николы Влашича, забившего на 64-й минуте.

Следующим соперником Франции станет Португалия, а Хорватия сыграет со Швецией.

Ранее сообщалось, что Турция ушла от поражения в матче Лиги наций с Сербией, отыгравшись с 0:2.

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