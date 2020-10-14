Гол Влашича не спас Хорватию от проигрыша Франции в Лиге наций УЕФА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Загребе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу сборной Франции принесли голы Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, отличившихся на 8-й и 79-й минутах соответственно.
Хорватия ответила голом хавбека московского ЦСКА Николы Влашича, забившего на 64-й минуте.
Следующим соперником Франции станет Португалия, а Хорватия сыграет со Швецией.
Ранее сообщалось, что Турция ушла от поражения в матче Лиги наций с Сербией, отыгравшись с 0:2.