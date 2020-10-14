Турция ушла от поражения в матче Лиги наций с Сербией, отыгравшись с 0:2
- Reuters
Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 2:2.
Сербы забили первыми. На 21-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич, а на 49-й пенальти реализовал Алекасандр Митрович.
Турки ответил голами Хакана Чалханоглу и Озана Туфана, забивших на 56-й и 76-й минутах.
В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил турецкий форвард Бурак Йылмаз.
Сборная Турции с тремя очками занимает третье место в группе 3 дивизиона B. Сербия, набравшая два очка, — четвёртая.
Следующим соперником Турции станет Россия, а Сербия сыграет с Венгрией.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с Венгрией в Лиге наций УЕФА.