Турция ушла от поражения в матче Лиги наций с Сербией, отыгравшись с 0:2

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Сборные Турции и Сербии сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Турция ушла от поражения в матче Лиги наций с Сербией, отыгравшись с 0:2
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 2:2.

Сербы забили первыми. На 21-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич, а на 49-й пенальти реализовал Алекасандр Митрович.

Турки ответил голами Хакана Чалханоглу и Озана Туфана, забивших на 56-й и 76-й минутах.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил турецкий форвард Бурак Йылмаз.

Сборная Турции с тремя очками занимает третье место в группе 3 дивизиона B. Сербия, набравшая два очка, — четвёртая.

Следующим соперником Турции станет Россия, а Сербия сыграет с Венгрией.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с Венгрией в Лиге наций УЕФА.

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