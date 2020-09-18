Перенос 14 матчей, карантин и сомнительные тесты за границей: новый сезон КХЛ оказался под угрозой срыва из-за COVID-19

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе двух матчей «Локомотива» в регулярном чемпионате из-за вспышки коронавируса в ярославской команде. Всего на старте сезона КХЛ была вынуждена перенести уже 14 игр. А казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит» по решению властей своих стран сели на карантин. Между тем руководитель лиги Алексей Морозов посетовал на некорректные результаты экспресс-тестов в Риге, которые якобы выявили заразившихся коронавирусом в «Нефтехимике».

Двухнедельня пауза для «Йокерита» и отмена матча в Риге

«Локомотив» стал очередной командой КХЛ, пострадавшей от коронавируса на старте сезона. В пятницу на официальном сайте лиги появилась информация о причинах переноса двух матчей ярославцев: с «Сочи» (17 сентября) и минским «Динамо» (19-го).

По информации КХЛ, симптомы заболевания проявились по прибытии в Сочи сразу у 11 игроков «Локо» и одного сотрудника клуба. Позже ярославцы объявили о включении в контактную группу другой части коллектива.

«В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, и по прилёте прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики», — говорится на официальном сайте лиги.

В воскресенье хоккеисты и тренерский штаб пройдут углублённое тестирование, после которого станет известно, сумеют ли железнодорожники на следующий день сыграть с «Куньлунем».

«Локомотив» — не первая команда, чьи матчи КХЛ пришлось переносить из-за положительных тестов на коронавирус.

10 сентября стало известно о переносе матча между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком». По прилёте в Латвию нижнекамская команда прошла обязательное экспресс-тестирование, которое выявило первично положительные результаты сразу у семи хоккеистов. После этого гости были вынуждены покинуть страну.

Но в наиболее затруднительное положение лигу поставил «Йокерит». Коллектив из Финляндии без того начал сезон с грандиозного скандала. Команда отказалась лететь в Белоруссию на матч с минским «Динамо» из соображений безопасности. «Джокерам» было засчитано техническое поражение.

9 сентября подопечные Лаури Марьямяки принимали в Хельсинки нижнекамцев и по решению финских органов здравоохранения были отправлены на карантин. Поставленная перед фактом КХЛ была вынуждена перенести сразу пять матчей команды на более поздний срок.

В итоге заболевших не было выявлено ни в «Нефтехимике», который уже 13-го числа провёл очередной матч регулярного чемпионата со СКА, ни в самом «Йокерите». Несмотря на это, «джокеры» остались на карантине. Однако в пятницу КХЛ обратилась в Финский институт здоровья и благополучия с просьбой сократить срок ограничений.

В сообщении на официальном сайте организации говорится о том, что «Нефтехимик» перед поездкой в Хельсинки 6-го и 8-го числа прошёл тестирование на ПЦР. Все результаты оказались отрицательными. А из семи хоккеистов, сдавших положительные тесты в Риге, заболевание подтвердилось только у четырёх. Но и их результаты ПЦР позже дали отрицательный результат.

Также глава лиги Алексей Морозов попросил представителей латышской стороны сменить подрядчика тестов.

«Их экспресс-тесты дают ложноположительные результаты. Это мы видели на примере «Нефтехимика», на примере судей. Наши тесты ПЦР, которые делаются за 8—10 часов, наиболее точные», — заявил функционер.

В самом «Йокерите» подчеркнули, что находятся в контакте с руководством лиги и командами-соперницами. Якобы с некоторыми из них уже достигнута договорённость о датах переноса не состоявшихся в срок встреч.

Вспышка COVID-19 в «Барысе» и проблемы с календарём

Пока в КХЛ пытались сделать всё для того, чтобы «Йокерит» вернулся на лёд раньше, на двухнедельный карантин ушла другая иностранная команда лиги — «Барыс» из Казахстана. Первично положительные тесты на коронавирус сдали 12 членов коллектива и тренерского штаба. В четверг лига объявила о переносе шести ближайших матчей «Барыса» (с рижским «Динамо», «Северсталью», «Металлургом», «Куньлунем», «Витязем» и «Сочи»).

Многочисленные переносы создают серьёзную угрозу для текущего сезона КХЛ, ведь за шесть месяцев командам предстоит провести по 60 матчей регулярного чемпионата. При столь насыщенном графике лиге будет крайне затруднительно организовать все внеурочные встречи без ущерба для плей-офф.

Дополнительной проблемой для клубов могут стать поединки сборных. Впрочем, по информации СМИ, IIHF может отказаться от проведения Евротура. В таком случае КХЛ получит возможность безболезненно провести все матчи.

Однако дальнейшие вспышки коронавируса в командах могут поставить лигу в затруднительное положение. При этом руководство КХЛ пока не торопится засчитывать севшим на карантин коллективам технические поражения и снимать их с турнира.

«Гипотетически мы можем что угодно представлять и думать. Мы должны учитывать, какие у них в стране правила. В России, например, тоже разные положения по посещаемости. Запиши сейчас пять поражений «Барысу» и «Йокериту» — они окажутся в очень тяжёлой ситуации. Конечно, вся эта ситуация нас тревожит», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

При этом финский клуб весной уже продемонстрировал, что готов принимать решения независимо от лиги, добровольно снявшись с розыгрыша Кубка Гагарина из-за пандемии COVID-19. И Морозов в сложившейся ситуации напомнил об этом.

«Не хочется повторения апрельской ситуации, когда они сами приняли решение. Для этого есть лига. Клубы должны ставить лигу в известность о своей ситуации, а мы будем давать пресс-релизы», — добавил функционер.

В свою очередь, член совета директоров КХЛ и председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов подчеркнул, что в случае возможной приостановки сезона доиграть его вряд ли удастся.

По его словам, важно понять, какими экспресс-тестами пользуются команды. В частности, Крылов, как и Морозов, посетовал на некорректное тестирование хоккеистов в Риге, которое повлекло за собой перенос сразу нескольких матчей.