Крылов о коронавирусе в КХЛ: если мы приостановим чемпионат, то мы его не доиграем

Короткая ссылка
Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и председатель совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов высказал мнение о ситуации с коронавирусом в чемпионате.
Крылов о коронавирусе в КХЛ: если мы приостановим чемпионат, то мы его не доиграем
  • @hcavangardomsk
  • Twitter

«Я считаю, играть нужно. Никто не знает, что будет с коронавирусом, как быстро он исчезнет. Если мы приостановим чемпионат, то мы его не доиграем. По тому же «Йокериту» мы продуктивно сегодня поработали. Очень важно понять, какие экспресс-тесты используются командами. В данном случае, если бы Рига принимала нормальные тесты, ничего бы этого не было. Моё мнение — надо доигрывать чемпионат», — приводит слова Крылова РИА Новости.

Ряд матчей чемпионата КХЛ, стартовавшего 2 сентября, были перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в некоторых командах.

Ранее сообщалось, что КХЛ объявила о переносе шести матчей «Барыса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить