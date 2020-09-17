Крылов о коронавирусе в КХЛ: если мы приостановим чемпионат, то мы его не доиграем
- @hcavangardomsk
«Я считаю, играть нужно. Никто не знает, что будет с коронавирусом, как быстро он исчезнет. Если мы приостановим чемпионат, то мы его не доиграем. По тому же «Йокериту» мы продуктивно сегодня поработали. Очень важно понять, какие экспресс-тесты используются командами. В данном случае, если бы Рига принимала нормальные тесты, ничего бы этого не было. Моё мнение — надо доигрывать чемпионат», — приводит слова Крылова РИА Новости.
Ряд матчей чемпионата КХЛ, стартовавшего 2 сентября, были перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в некоторых командах.
Ранее сообщалось, что КХЛ объявила о переносе шести матчей «Барыса».