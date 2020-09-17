КХЛ объявила о переносе шести матчей «Барыса»
- @AstanaBarys
Как сообщает пресс-служба лиги, из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса в команде, на более поздний срок перенесены игры, которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 27 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи».
Отмечается, что новые даты проведения матчей будут названы дополнительно.
Ранее сообщалось, что матч «Барыса» с рижским «Динамо» перенесут из-за коронавируса в казахстанском клубе.