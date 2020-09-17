КХЛ объявила о переносе шести матчей «Барыса»

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе шести ближайших матчей регулярного чемпионата с участием казахстанского клуба «Барыс».
КХЛ объявила о переносе шести матчей «Барыса»
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Как сообщает пресс-служба лиги, из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса в команде, на более поздний срок перенесены игры, которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 27 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи».

Отмечается, что новые даты проведения матчей будут названы дополнительно.

Ранее сообщалось, что матч «Барыса» с рижским «Динамо» перенесут из-за коронавируса в казахстанском клубе.

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