КХЛ объявила о переносе матча между минским «Динамо» и «Локомотивом»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба лиги, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в ярославской команде — у 11 хоккеистов и одного сотрудника проявились симптомы заболевания. Несмотря на отрицательные результаты первичных тестов на коронавирус, был перенесён предыдущий матч с «Сочи».
Отмечается, что игра с «Динамо» была перенесена из-за недостатка у команды времени на доукомплектование состава.
Матч «Локомотив» — «Динамо» был запланирован на 19 сентября.
Ранее сообщалось, что КХЛ обратилась к финским властям по поводу сроков карантина в «Йокерите».