КХЛ объявила о переносе матча между минским «Динамо» и «Локомотивом»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба лиги, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в ярославской команде — у 11 хоккеистов и одного сотрудника проявились симптомы заболевания. Несмотря на отрицательные результаты первичных тестов на коронавирус, был перенесён предыдущий матч с «Сочи».

Отмечается, что игра с «Динамо» была перенесена из-за недостатка у команды времени на доукомплектование состава.

Матч «Локомотив» — «Динамо» был запланирован на 19 сентября.

Ранее сообщалось, что КХЛ обратилась к финским властям по поводу сроков карантина в «Йокерите».